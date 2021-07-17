Получать гарантию на товары в электронном виде теперь могут Украинцы

В воскресенье, 25 июля, в Украине заработал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О защите прав потребителей" относительно гарантийных обязательств в электронном виде".

Закон был обнародован накануне в официальной газете Верховной Рады "Голос Украины".

Согласно документу, предприятие сможет предоставлять потребителю доступ к эксплуатационным документам на технически сложные бытовые товары, в частности паспорту или любому другому документу, который прилагается к товару, в электронном виде на официальном веб-сайте производителя.

В случае предоставления гарантийных обязательств в электронном виде производитель обеспечивает возможность регистрации приобретенного товара на официальном веб-сайте производителя в установленном им порядке.

Кроме того, по просьбе потребителя регистрация технически сложных бытовых товаров на официальном веб-сайте производителя и оформление гарантийных обязательств в электронном виде осуществляется продавцом при продаже такого товара. Также по требованию потребителя продавец должен предоставить эксплуатационные документы на технически сложные бытовые товары в бумажном виде.

Как ожидается, благодаря нововведениям в законодательство украинцы смогут избежать хранения эксплуатационных документов в бумажном виде или вероятности их потерять. Также продавцы не смогут предоставлять потребителям поддельные эксплуатационные документы в бумажном виде.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 22 июля подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О защите прав потребителей" относительно гарантийных обязательств в электронном виде", который Верховная Рада приняла 1 июля.