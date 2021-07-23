За сутки на Олимпиаде обнаружили десять новых случаев заражения Covid-19

В воскресенье, 25 июля, организаторы Олимпиады в Токио заявили, что обнаружили еще 10 новых случаев заражения коронавирусом у лиц, которые связаны с проведением Игр или участием в них.

Об этом сообщает оргкомитет "Токио-2020".

Так, всего коронавирусом в период с начала июля заразились 132 человека. Известно, что среди зараженных два атлета, представитель СМИ, работники персонала и один из подрядчиков.

Уточним, что имена людей, у которых подтвердился коронавирус, организаторы соревнований не раскрывают в целях безопасности.

До этого мы рассказывали, что первое "золото" на токийской Олимпиаде завоевала спортсменка Цянь Ян. Медаль она одержала в категории "стрельба из пневматической винтовки с расстояния в 10 метров".