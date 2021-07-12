О высокой пожарной опасности из-за жары предупредили в Украине

В Украине из-за жаркой и сухой погоды синоптики предупредили о пожарной опасности в ряде регионов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в воскресенье, 25 июля.

По данным синоптиков, сегодня в восточных, Волынской, Житомирской областях, а 26 июля и во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской, Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

При этом в ГСЧС предупредили, что жаркая погода с риском пожаров возможно сохранится в течении двух дней.