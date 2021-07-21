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События Сегодня, 13:1323
Импичмент Байдену из-за сделки по "Северному потоку-2" предложили обсудить в США

Американский журналист Марк Тиссен в статье "Байден только что совершил преступление, наказуемое импичментом в Украине?"
предложил обсудить импичмент президенту США Джо Байдену из-за сделки с Германией по "Северному потоку-2".

Об этом он написал в колонке газеты Washington Post

Тиссен пишет, что глава Белого дома оказывает давление на украинского лидера Владимира Зеленского и вынуждает его согласиться на невыгодные для Киева условия. Он напомнил, что в 2019 году демократы инициировали процедуру импичмента в отношении занимающего тогда президентское кресло Дональда Трампа, поскольку, по их мнению, он давил на Зеленского в вопросах расследования коррупционного скандала с Хантером Байденом.
"Теперь администрация Байдена, возможно, выкрутила руки Зеленскому, чтобы тот смирился со сделкой США и Германии, которая позволит Берлину вместе с Москвой завершить строительство газопровода "Северный поток-2"", — заявил Тиссен.

"Неужели Байден действительно просто обусловил визит в Белый дом согласием Зеленского согласиться на энергетическое господство России над Украиной? Пора назначать менеджеров по импичменту!", - пишет он.

Журналист напомнил, что Трамп вел жесткую политику в отношении Москвы и сумел остановить строительство "Северного потока-2" при помощи санкций, в то время как его преемник приостановил оказание военной помощи Киеву, одобрил продление договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) и пошел на сделку по газопроводу.

Тиссен добавил, что Байдену вряд ли объявят импичмент из-за его "мягкой" политики в отношении Российской Федерации. Он заключил, что требование к Зеленскому согласиться на "убийственный" проект — это "позорный поступок", даже если он не повлечет отстранение президента США от власти.

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Теги: news, новости, Украина, Байден, 7dniv, 7dnivinfo  
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