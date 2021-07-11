В Киеве актер из фильма "Круты" обматерил водителей и устроил драку посреди дороги

Украинский актер театра, телевидения и кино Андрей Фединчик устроил драку в Подольском районе Киева.

Соответствующее видео опубликал "Киев оперативный" в Facebook.

Все началась с того, что Фединчик опасно маневрировал на самокате.

"Этот злой мужик ехал зигзагами по дороге на электросамокате. Ему очень не понравилось, что ему сигналят - подбежал к машине и начал водителя вытаскивать через окно, а тот ему брызгнул из балончика в лицо.

Человек был неадекватен, очень возмущался как ему посмели посигналить. Его прижали к асфальту, очень аккуратно, чтобы успокоить, тот вырвался и бился головой. Кстати, зовут его Андрей Фединчик - это наш украинский актер (муж Натальи Денисенко)", - говорится в сообщении.

Как видно на записи, мужчина с голым торсом ведет себя агрессивно и провоцирует других мужчин на драку. На другом фрагменте видео он все же ударил другого человека. После чего его заломали сразу несколько мужчин.

Со студенческих времен Фединчик работал в Киевском академическом Молодом театре, Киевском академическом театре юного зрителя на Липках, Муниципальном театре "Киев". Снимался в телесериалах и фильмах. Первые работы - телесериалы "Мухтар", "Городской романс".

В 2019 году вышел фильм Алексея Шапарева "Круты 1918", где Фединчик сыграл Алексея Савицкого. Это первая роль актера в полнометражном художественном фильме.

Он - муж украинской актрисы Наталки Денисенко.