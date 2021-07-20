Использовать несколько устройств одновременно можно будет в WhatsApp

В популярном мессенджере WhatsApp хотят запустить функцию совместимости с несколькими устройствами одновременно.

Об этом сообщает 9TO5Mac.

Так, функция будет доступна для всех пользователей: люди смогут использовать WhatsApp на четырех различных устройствах и одном мобильном телефоне. К примеру, вы сможете использовать WhatApp на Mac, даже если IPhone не включен и не подключен к интернету.

Кроме того, благодаря совместимости с несколькими устройствами, пользователи смогут использовать как десктопную, так и мобильную версию приложения без подключения к интернету или основному телефону пользователя.

На данный момент известно, что нововведение уже есть в бета-версии WhatsApp для iOS и Android.