Пронести наркотики в Россию в босоножке пыталась Украинка

Украинка пыталась пронести через украинско-российскую границу в Харьковской области наркотики, спрятав их в босоножках.

Об этом сообщили в пресс-службе таможни области в Facebook.

"Харьковские таможенники обнаружили на Гоптовке "Золушку" с сюрпризом в туфельке. Сказочный сюжет разыграла женщина, гражданка Украины в пункте пропуска Гоптовка Харьковской таможни. Только в реальном времени вместо хрустальной туфельки - босоножка, в которой путешественница спрятала сверток с запрещенным веществом", - сказали в пресс-службе.

Однако во время совместного осмотра с пограничниками в личных вещах женщины нашли "полиэтиленовый сверток с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета весом 33,68 гр., который был спрятан в женской босоножке".

Наркотики изъяли, и теперь женщине грозит как минимум штраф по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины (Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля).