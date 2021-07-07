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Российскому спортсмену после вылета с Олимпиады начали поступать угрозы в сети

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал, что после поражения в матче олимпийского турнира против Кея Нисикоры ему начали поступать угрозы.

Об этом он рассказал "Телеспорту".

"Сегодня все не складывалось, а Нисикори в важных моментах сыграл удачно. Самочувствие нормальное, условия обычные. Если заявят на микст, здорово, выложусь на все 100 процентов и попробую реабилитироваться. Настроение паршивое. Поддержку из России чувствую, в Instagram писали и пишут. Спасибо большое, это вдвойне приятно, особенно когда нет зрителей", - сказал он.

При этом, утверждает Рублев, после этого ему начали поступать угрозы.

"Мне постоянно пишут - "я на тебя поставил, а ты…" Или просто чтобы вся моя семья сдохла. Это вообще что-то ненормальное, постоянное. Уверен, что там сейчас сообщений 50 таких. Я уже даже не блокирую", - резюмировал он.

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