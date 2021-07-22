В наличии более пяти тысяч объектов недвижимости вне территории страны признался Ватикан

Власти Ватикана впервые публично обнародовали информацию об имуществе, которое принадлежит этому государству.

Как оказалось, это более чем пять тысяч объектов недвижимости в Италии и мире.

Об этом передает The Guardian в воскресенье, 25 июля со ссылкой на бюджет Управления имущества Святого Престола (APSA).

По данным журналистов, информация об имуществе Ватикана также содержится в консолидированном финансовом отчете 2020 года для Святого Престола.

Как отмечает издание, управление APSA является своего рода бухгалтерией, управляющий недвижимостью и инвестициями, выплачивающей зарплату и действующей как отдел закупок и отдел кадров Святого Престола.

Согласно 30-страничному документу, обнародованному APSA, Ватикану принадлежит 4051 объект недвижимости в Италии и около 1120 объектов за границей, не считая посольств Ватикана (в сумме более 5 тысяч объектов недвижимости - Ред.).

В то же время только около 14% итальянской собственности Ватикана сдавались в аренду по рыночным ценам, а остальные сдавались по сниженным, многие из них - церковным служащим.

Отмечается, что около 40% объектов собственности Ватикана - это институциональные здания - школы, монастыри и лечебные учреждения.

Кроме того, APSA обладает инвестиционной недвижимостью в престижных районах Лондона, Женевы, Лозанны и Парижа.