 

Пшеничное поле фермерского хозяйства загорелось в Черниговской области

События Сегодня, 21:5235
Пшеничное поле фермерского хозяйства загорелось в Черниговской области

У села Хомы в Черниговской области в воскресенье, 25 июля, загорелось пшеничное поле.

Спасателям удалось за три часа ликвидировать пожар. 

Об этом сообщает в Фейсьуке Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

25 июля в ГСЧС поступила информация о том, что около 16:15 вблизи села Хомы Нежинского района на поле фермерского хозяйства "Луч" пшеница горит на корню. На место происшествия выехали спасатели.

Уже через полтора часа, в 17:55, пожар был локализован на площади 55 га, а в 19:13 - ликвидирован. По данным ГСЧС, жертв и пострадавших в огне нет.

К тушению привлекали 13 человек и четыре единицы техники, из них от ГСЧС - восемь человек и две единицы техники.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Пожар, пшеничное, поле, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

О концентрации окиси азота в воздухе после взрыва на
О концентрации окиси азота в воздухе после взрыва на "Ровноазот"
20-июл-2021, 22:31
В дерево под Луцком врезалось авто. Три человека погибли, девять пострадали, большинство из них - дети
В дерево под Луцком врезалось авто. Три человека погибли, девять пострадали, большинство из них - дети
19-июл-2021, 10:00
Масштабный пожар охватил ферму под Харьковом
Масштабный пожар охватил ферму под Харьковом
4-июл-2021, 15:54
Под Киевом в результате взрыва газа в жилой пятиэтажке в больницу попали два человека
Под Киевом в результате взрыва газа в жилой пятиэтажке в больницу попали два человека
21-июн-2021, 17:50
Восемь подростков в Ивано-Франковске отравились неизвестным веществом
Восемь подростков в Ивано-Франковске отравились неизвестным веществом
17-июн-2021, 11:38

Последние новости

22:18
События
Впервые в истории Израиль назначил посла в ОАЭ
21:52
События
Пшеничное поле фермерского хозяйства загорелось в Черниговской области
21:36
События
В наличии более пяти тысяч объектов недвижимости вне территории страны признался Ватикан
18:00
События
Российскому спортсмену после вылета с Олимпиады начали поступать угрозы в сети
17:57
Спорт
Вторую бронзу Украине на Олимпиаде в Токио принес украинский фехтовальщик Рейзлин
17:53
События
Неподалеку от Тбилиси в Грузии произошло землетрясение
16:23
События
Пронести наркотики в Россию в босоножке пыталась Украинка
16:14
События
Использовать несколько устройств одновременно можно будет в WhatsApp
15:43
События
В Киеве актер из фильма "Круты" обматерил водителей и устроил драку посреди дороги
13:20
События
В США вышла книга о внутренней кухне Facebook. О чем там речь?
13:16
Спорт
Свитолина обыграла немку в тяжелом поединке, а сестры Киченок совершили драматичный камбэк. Олимпиада 2020
13:13
События
Импичмент Байдену из-за сделки по "Северному потоку-2" предложили обсудить в США
13:11
События
О высокой пожарной опасности из-за жары предупредили в Украине
12:57
События
За сутки на Олимпиаде обнаружили десять новых случаев заражения Covid-19
12:55
События
Получать гарантию на товары в электронном виде теперь могут Украинцы
11:19
События
Расписание выступлений украинцев 25 июля на Олимпийских играх в Токио обнародовал НОК
10:52
События
Убившему 5-летнюю падчерицу украинцу в Крыму отменили пожизненный приговор
10:49
События
Украинских военных в обстрелах окраин Донецка обвинили в "ДНР"
10:25
События
Мужчина в Сумской области расчленил и закопал односельчанина
10:10
События
В США на концерте произошла стрельба, двое погибших

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 23 июля 20212925
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 24 июля 20212251
Перед назначением на пост главы МВД Монастырский потратил на утилизацию машины 140 тысяч гривен1182
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 25 июля 20211170
Что известно о новом главе украинской разведки Александре Литвиненко1134
Больной коронавирусом певице МакSим стало лучше738
Будут ли повышены тарифы на электричество для населения с 1 августа. 4 сценария659

Досуг

Стильная мужская стрижка: от канадки до помпадур
Стильная мужская стрижка: от канадки до помпадур
Обычно в названиях причесок для мужчин не то, что парни, даже девушки разбираются слабовато. Мужская стрижка у людей, выросших на постсоветском пространстве, часто сводится к “бокс, полубокс, ноль”, немного разнообразия – височки прямые или косые? 
Сегодня, 11:2388
Омоложение лица после 40 без операции? С помощью SMAS-лифтинга - возможно!
Омоложение лица после 40 без операции? С помощью SMAS-лифтинга - возможно!
С возрастом ткани человеческого тела теряют эластичность и упругость. На них воздействует гравитация. В результате кожа обвисает, расплывается овал лица, появляются признаки старения.
23-июл-2021, 22:30191
Годовой тариф на газ для населения
Годовой тариф на газ для населения
Цена на газ в Украине действует без учета стоимости на транспортировку голубого топлива по газораспределительной системе страны.
23-июл-2021, 22:28576
Суть проектного менеджмента для тех, кто хочет записаться на курсы
Суть проектного менеджмента для тех, кто хочет записаться на курсы
Под менеджментом понимают совокупность знаний и методов, которые применяются для оптимального управления процессом реализации проекта. Что здесь подразумевается под проектом?
23-июл-2021, 18:23171
Эпиляция александритовым лазером: почему это лучший вариант
Эпиляция александритовым лазером: почему это лучший вариант
Благодаря современным технологиям такая популярная и востребованная косметологическая услуга, как эпиляция, стала более комфортной, эффективной и, главное, абсолютно безболезненной.
23-июл-2021, 14:11175
Тонер или тоник: в чем разница и как правильно использовать
Тонер или тоник: в чем разница и как правильно использовать
Современный косметический рынок настолько разнообразен, что порой бывает непросто разобраться, что из себя представляет то или иное средство и для чего оно предназначено.
23-июл-2021, 14:09196

События

Впервые в истории Израиль назначил посла в ОАЭ
Впервые в истории Израиль назначил посла в ОАЭ
В Министерстве иностранных дел Израиля впервые назначили посла в Объединенные Арабские Эмираты.
Сегодня, 22:1827
Пшеничное поле фермерского хозяйства загорелось в Черниговской области
Пшеничное поле фермерского хозяйства загорелось в Черниговской области
У села Хомы в Черниговской области в воскресенье, 25 июля, загорелось пшеничное поле.
Сегодня, 21:5239
В наличии более пяти тысяч объектов недвижимости вне территории страны признался Ватикан
В наличии более пяти тысяч объектов недвижимости вне территории страны признался Ватикан
Власти Ватикана впервые публично обнародовали информацию об имуществе, которое принадлежит этому государству. Как оказалось, это более чем пять тысяч объектов недвижимости в Италии и мире.
Сегодня, 21:3636
Российскому спортсмену после вылета с Олимпиады начали поступать угрозы в сети
Российскому спортсмену после вылета с Олимпиады начали поступать угрозы в сети
Российский теннисист Андрей Рублев рассказал, что после поражения в матче олимпийского турнира против Кея Нисикоры ему начали поступать угрозы.
Сегодня, 18:00146
Неподалеку от Тбилиси в Грузии произошло землетрясение
Неподалеку от Тбилиси в Грузии произошло землетрясение
В воскресенье, 25 июля, на юго-востоке Грузии произошло землетрясение магнитудой в 3,7 балла. Это случилось в 54 км от Тбилиси.
Сегодня, 17:5366
Пронести наркотики в Россию в босоножке пыталась Украинка
Пронести наркотики в Россию в босоножке пыталась Украинка
Украинка пыталась пронести через украинско-российскую границу в Харьковской области наркотики, спрятав их в босоножках.
Сегодня, 16:2371
7 Днів