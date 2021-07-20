Пшеничное поле фермерского хозяйства загорелось в Черниговской области

У села Хомы в Черниговской области в воскресенье, 25 июля, загорелось пшеничное поле.

Спасателям удалось за три часа ликвидировать пожар.

Об этом сообщает в Фейсьуке Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

25 июля в ГСЧС поступила информация о том, что около 16:15 вблизи села Хомы Нежинского района на поле фермерского хозяйства "Луч" пшеница горит на корню. На место происшествия выехали спасатели.

Уже через полтора часа, в 17:55, пожар был локализован на площади 55 га, а в 19:13 - ликвидирован. По данным ГСЧС, жертв и пострадавших в огне нет.

К тушению привлекали 13 человек и четыре единицы техники, из них от ГСЧС - восемь человек и две единицы техники.