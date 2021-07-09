Внести в паспорта графу "национальность" хотят в России

В Государственной думе задумали внести в российские паспорта графу "национальность".

Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

По словам политика, в комитете неоднократно обсуждали вопрос о новой графе в паспорте. Он добавил, что несколько малочисленных народов, проживающих на территории России, хотели бы иметь подобную отметку в удостоверении личности.

"Сейчас мы приняли закон, формируется реестр малочисленных коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, и на основании этого реестра им будут документ выдавать, то есть кое-какое решение есть", — отметил Гильмутдинов.