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Тайфун "Непартак" идет на Олимпиаду

XXXII Олимпийским играм-2020 в Токио грозит, еще одна беда, кроме коронавирусной инфекции. Завтра, 27 июля, на столицу Японии обрушится тропический тайфун "Непартак".

Однако, Организационный комитет Олимпийских игр не намерен менять график соревнований вторника, 27 июля, как заявил представитель Оргкомитета Маса Такай.

"Мы работаем с метеорологической командой, и этот тайфун вовсе не тайфун, не надо беспокоиться. По американской шкале он имеет силу три балла из пяти, но будьте бдительны. Оргкомитет вместе с международными федерациями рассматривает меры безопасности. Мы уже перенесли соревнования по гребле и стрельбе из лука, но пока не собираемся менять график соревнований на 27 июля", - рассказал Такайя журналистам, как передает агентство "РИА Новости".

По прогнозу синоптиков, может выпасть до 15 мм осадков, возможен ветер порывами до 60 км/ч. Ранее в пресс-службе организаторов теннисного олимпийского турнира сообщили, что игры во вторник на центральном корте комплекса "Ариакэ" не прекратятся в любом случае, так как он имеет раздвижную крышу.

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