В Украину возвращается аномальная жара, а на западе пройдут дожди

В Украине сегодня, 26 июля ожидается преимущественно солнечная и жаркая погода, а в западных областях страны возможен дождь. Воздух в южных и восточных областях прогреется до +30°...+32°.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Днем столбики термометров покажут от +27° до +32°. Ночью будет тепло - от +14 до +20. Ветер юго-восточный 5−10 м/с на западе и северо-восточный на востоке страны.

Погода в Киеве 26 июля будет солнечной. Ночью температура воздуха опустится до отметки +17°, а днем ​​поднимется до +27°…+29°.

В Харьков снова вернется жара. Днем столбики термометра застынут на уровне +30°… +32°.

В курортной Одессе воздух прогреется до +31° днем, ночью столбики термометров покажут +18°...+20°.

Погода во Львове порадует теплом, но синоптики прогнозируют днем ​​дождь. Температурные показатели будут следующими: ночью +15°… +17° тепла, а днем ​​+27°…+29° тепла.

Погода в Карпатах 26 июля будет теплой. Столбики термометров ночью покажут от +14° до +16° тепла, а днем ​​температура достигнет +30°.

Геомагнитная обстановка в Украине 26 июля ожидается спокойная, магнитные бури не прогнозируются.