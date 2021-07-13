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Четыре инцидента со стрельбой произошло в американском Сиэтле в воскресенье

В воскресенье, 25 июля, в американском Сиэтле произошло четыре инцидента со стрельбой. В результате трех человек убили, еще пятеро получили ранения. Инциденты друг с другом никак не связаны. 

Об этом со ссылкой на полицейское управление Сиэтла сообщает CNN.

Первый инцидент произошел около 01:48 утра неподалеку от бара в районе Беллтаун. В заведении произошла драка, которая переместилась на улицу - на парковку. В тот момент, когда работник бара звонил в полицию, произошла стрельба. Правоохранители обнаружили на месте мужчину с огнестрельными ранениями. Он не выжил.

Около 02:30 полиция получила сообщение о стрельбе примерно в трех километрах к югу, на площади Оксидентал. Там правоохранители нашли двух мужчин с огнестрельными ранениями. Один из них погиб, второго доставили в больницу. Также известно еще о трех пострадавших в результате инцидента, один из которых скончался от полученных травм в больнице.

Женщина с огнестрельным ранением в живот, которое не представляло угрозы для жизни, прибыла в больницу в Белвью за пределами Сиэтла около 03:30. Стрельба, в результате которой она получила ранения, произошла примерно в трех километрах от площади Оксидентал, в международном районе Чайнатаун.

Еще один инцидент произошел в 04:40 в парке Кэла Андерсона. Мужчина с огнестрельным ранением прибыл в Медицинский центр Харборвью и сказал, что он был ранен после игры в баскетбол.

Полиция сообщила, что детективы расследуют все отдельные инциденты и просят любого, у кого есть информация о перестрелках, связаться с ними.

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