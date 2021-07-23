Клинические испытания американского лекарства от коронавируса планируют провести на людях в Украине

Американская корпорация направила Украине запрос с просьбой разрешить провести в стране клинические испытания лекарства для профилактики и лечения Covid-19.

Об этом главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал в интервью "Апострофу".

Игорь Кузин заявил, что у нас в стране сфера проведения клинических испытаний лекарственных продуктов открыта и хорошо отрегулирована государством, поэтому другие страны часто обращаются с запросами на этот счет. Существует национальный реестр клинических испытаний, где можно найти всю официальную информацию.

Последнее предложение от корпорации из США о клинических испытаниях поступило Украине 12 июля.

"К тому же на сайте министерства (здравоохранения - Ред.) можно увидеть соответствующие приказы (о проведении испытаний - Ред.). Сейчас уже пять таких исследований завершены, еще большая их часть находятся в процессе или на старте. Например, 12 июля в Украину корпорация обратилась из США с предложением провести у нас клинические испытания препарата для профилактики и лечения Covid-19", - заявил Кузин.

По его данным, в Украине подобные клинические испытания препаратов не инициируются государством, "в том числе из-за возможного конфликта интересов с производителем в сфере закупок лекарственных средств". Их в большинстве случаев инициирует фармацевтический сектор.