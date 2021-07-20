Три раза неудачно россиянин пытался прорваться на территорию Украины

Россиянин, получив два отказа во въезде в Украину, попытался подкупить пограничников, чтобы те пропустили его. Мужчину и его посредника разоблачили.

Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Госпогранслужбы.

По информации пограничников, чтобы "решить" вопрос о пропуске россиянина, его посредник - гражданин Украины, предложил пограничнику 1000 долларов. Украинца поймали на горячем в пункте пропуска "Новые Яриловичи" во время передачи денег.

Россиянина правоохранители задержали, ожидается вручение ему уведомления о подозрении. Для его сообщника изберут меру пресечения.