"Паспорта здоровья" и обязательную вакцинацию для медиков, несмотря на протесты утвердила

В ночь на понедельник французский парламент утвердил закон, который требует иметь при себе ковидный "паспорт здоровья" в ресторанах и для внутренних поездок по стране, а также обязывает всех медиков вакцинироваться.

Об этом сообщает агентство АР.

Это закон вызвал протесты и политическую напряженность в стране. По словам президента и правительства Франции, эти шаги необходимы для защиты уязвимых групп населения и больниц на фоне роста инфекции и во избежание новых коронавирусных ограничений.

Согласно закону, все работники сектора здравоохранения должны начать вакцинацию до 15 сентября или их отстранят.

Также закон требует предъявить "паспорт здоровья" для входа во все рестораны, поезда, самолеты и некоторые другие общественные места. Сначала это требование будет применяться ко всем взрослым, но начиная с 30 сентября оно распространится и на всех лиц старше 12 лет.

Для получения "паспорта здоровья" нужно иметь доказательства прохождения вакцинации, отрицательный тест или недавно выздороветь от ковида. Пропуск может быть в бумажном или цифровом виде.

Отдельно будет издано постановление правительства, в котором изложат нормы относительно документов о вакцинации из других стран.

Законопроект был обнародован всего шесть дней назад. Французские законодатели работали все выходные, чтобы прийти к компромиссной версии, которую Сенат одобрил в ночь на воскресенье и позже Национальное собрание.

Правила могут быть применены к 15 ноября, в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Около 160 тысяч человек протестовали во Франции в субботу против "паспорта здоровья" для ресторанов и обязательной вакцинации медицинских работников.