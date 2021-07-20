 

Банда домушников-иностранцев в Киеве вынесли из квартиры сотрудника МВД деньги, часы и золотые украшения

События Сегодня, 14:2540
Банда домушников-иностранцев в Киеве вынесли из квартиры сотрудника МВД деньги, часы и золотые украшения

В Киеве полиция разоблачила банду воров-домушников, которые в мае обокрали квартиру сотрудника МВД.

Также преступники причастны к совершению еще двух эпизодов - кражам в Соломенском и Печерском районах столицы. 

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины. 

О двух квартирных кражах в Соломенском районе Киева правоохранители узнали в конце мая. Злоумышленники отжали пластиковые окна, проникли в квартиру и похитили ювелирные изделия, денежные сбережения и другие ценные вещи владельцев. Одной из квартир владеет сотрудник МВД Украины. 

В ходе расследования полицейские узнали, что к совершению преступлений причастна группа иностранцев, которые сейчас живут в Киеве. Во время проведения комплекса мероприятий оперативники полиции задержали двух фигурантов сразу после совершения кражи в еще одной квартире, на этот раз - в Печерском районе столицы. 

В дом воры попали, повредив сердцевину дверного замка. Они украли более 1 000 долларов, 400 евро, почти 6 000 гривен, а также золотые украшения, часы и другие ценности. Кроме того, при осмотре злоумышленников и во время обыска арендованного ими автомобиля и по местам их проживания правоохранители обнаружили и изъяли отмычки, инструменты, которыми пользовались воры, а также вещи, похищенные ранее.

Следователи уже объявили 25-летнему и 35-летнему мужчинам о подозрении по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. В процессуальном порядке мужчин задержали и поместили в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения. Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.

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