В Британии сообщили, что Джей Ло отмечала свой 52-й день рождения с Беном Аффлеком на яхте Ахметова

Голливудская дива, певица и актриса Дженнифер Лопес отпраздновала свой 52-день рождения на яхте самого богатого украинского олигарха Ритана Ахметова.

Об этом пишет британское издание Daily Mail.

По данным издания, 85-метровая роскошная яхта Valerie, которую Лопес арендовала для праздника, стоит 130 миллионов долларов и принадлежит Ахметову.

"В настоящее время яхта принадлежит украинскому миллиардеру и гуру финансовых услуг Ринату Ахметову, который является 327-м самым богатым человеком в мире с собственным капиталом в 7,5 млрд долларов", - пишет издание.

Как добавили журналисты, в 2019 году судно было полностью отремонтировано и теперь выставлено ​​на продажу и в аренду через Dynamiq Brokerage.

Яхта имеет девять кают, украшенная мозаикой хамам, спортивный зал с панорамным видом, помещения для массажа и бьюти-процедур, кинотеатр, несколько джакузи и 6-метровый бассейн. Также там есть открытая обеденная зона, которую украшает фонтан с подсветкой.