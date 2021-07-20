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События Сегодня, 16:5562
Во время движения поезда Львов - Мариуполь из вагона выпал молодой парень

Во время движения поезда "Львов-Мариуполь" в городе Золочев Львовской области из вагона выпал 23-летний пассажир. Парень получил тяжелые травмы, полиция расследует обстоятельства инцидента.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

"Сегодня, 26 июля, около 3:00, в полицию поступило сообщение от начальника поезда сообщением "Львов-Мариуполь" о том, что во время движения в городе Золочев выпал молодой человек. В результате падения он получил тяжелые травмы", - рассказали правоохранители.

Пострадавшим оказался 23-летний житель Хмельницкого. Его с тяжелыми телесными повреждениями госпитализировали в реанимацию.

Предварительно правоохранители выяснили, что мужчина в тамбуре самовольно открыл дверь во время движения поезда, не удержался и выпал из вагона.

По факту инцидента следователи открыли уголовное производство по ст.128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает общественные работы на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до двух лет.

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