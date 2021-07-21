Жара до +34 градусов и грозы, погода 27 июля

Во вторник, 27 июля, в большинстве областей ожидается сухая погода и жара до +34. Однако в западных регионах, где объявили штормовое предупреждение, синоптики прогнозируют грозовые дожди.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Днем во вторник, столбики термометров поднимутся от +28 до +34 градусов, ночью будет немного свежее - от +15 до +20 градусов.

В большинстве областей Украины будет солнечно и сухо. Дожди пройдут в западных регионах. Осадки накроют Волынскую, Ровенскую, Львовскую, Хмельницкую, Житомирскую, Ивано-Франковскую и Тернопольскую области.

В Киеве завтра столбики термометров поднимутся до +32 градусов. При этом в столице будет без осадков.