Как действовала банда спецназовца Сенсея под Киевом

В Киевской области полиция задержала банду, которая состояла из спортсменов-рукопашников. Главарем банды был бывший сотрудник СБУ из подразделения "Альфа".

"Страна" выяснила, что это за группировка.

По словам источников в полиции Киевской области, двоих главарей банды – 42-летнего Александра Оверченко и 24-летнего Максима Дожанок задержали еще 12 июля 2021 года в Вышгороде. Но перед этим, еще в ноябре 2020 года, полицейские арестовали пятерых рядовых членов банды из Киева и Ирпеня.

Главарь банды – Александр Оверченко по кличке "Сенсей", ранее служил в спецподразделении Альфа СБУ. Где в совершенстве овладел стрелковым оружием и рукопашным боем. Еще до увольнения в запас бывший офицер СБУ начал тренировать желающих смешанным боевым искусствам. В 2011 году учредил ГО "Всеукраинская федерация содействия развитию спорта и рукопашного боя".

В секции тщательно подбирал будущий состав банды – из пяти задержанных членов ОПГ, четверо раньше тренировались у Оверченко. Ближайший помощник Оверченко – Максим Дожанок, еще до знакомства с "Сенсеем", в 2015 году стал бронзовым призером Украины по смешанным единоборствам. После переезда в Киев в конце 2017 года Дожанок продолжил тренировки у Оверченко.

Впервые на след банды, которая действовала в пригородах Киева, полицейские вышли еще в 2017 году, после покушения на сотрудника полиции из Харьковской области. Бандиты подложили под днище машины гранату на стяжке, которая должна была взорваться от стяжки, закрепленной на колесе. Граната взорвалась, полицейский был ранен осколками и остался в живых лишь потому, что днище авто приняло основной удар.

Затем последовало еще несколько нападений на частные дома под Киевом. В числе пострадавших оказался судья из Броваров, юрист из Киева, программист, пятеро бизнесменов и трое госслужащих. Полицейские обратили внимание, что преступники приходили и уходили с "дела" пешком. Отследить преступников удалось лишь по камерам наружного наблюдения на автовокзалах райцентров, оказалось, что бандиты приезжали на место преступления на маршрутках. Оружие и маски привозили с собой в сумках и рюкзаках. Перед налетом бандиты переодевались и вооружались непосредственно перед домами своих жертв.

Как правило, налеты делали вечером, дожидаясь, когда домой вернутся все домочадцы. Перед этим тщательно разведывали местность и составляли детальный план налета. А ворвавшись в дом, сразу же пугали жертв выстрелами в воздух. Если это не приносило нужного бандитам результата, стреляли по ногам и связывали жертв строительными стяжками по рукам и ногам. И затем приступали к пыткам – в ход шли раскаленные утюги, удушения и угрозы убить детей. Всего на счету у банды более двадцати эпизодов разбоев с применением огнестрельного оружия и пыток. У жертв они отобрали более 250 тысяч долларов (около 6,8 миллионов гривен), ювелирные украшения, мобильные телефоны и несколько престижных автомобилей.

Примечательно, что с 2018 года полиция буквально висела на хвосте у бандитов. В 2018 году на окраине Киева бандиты устроили перестрелку с полицейскими, которые попытались их задержать, один из бандитов был ранен своей же гранатой. Интересно, что одного из ближайших помощников главаря банды Александра Оверченко по кличке "Сенсей" – Максима Дожанок, задержали в марте 2019 года по первому эпизоду – покушение на жизнь полицейского из Харькова. Однако по делу Дожанок проходил один, без привязки к банде. Через полгода пребывания в СИЗО Максима Дожанок выпустили под домашний арест. После чего он подался в бега.

Главарь ОПГ "Сенсей" - Александр Оверченко - легендировал для членов своей банды их преступления как борьбу с коррупционерами и взяточниками.

По словам источника "Страны" в полиции, перед каждым налетом Оверченко проводил своеобразную психологическую накачку, рассказывая рядовым членам банды о преступлениях будущей жертвы. Александр Оверченко намекал бандитам, что налеты на "коррупционеров" курирует секретное подразделение СБУ, а сам он является действующим сотрудником спецслужбы.

В ОПГ "Сенсея" была установлена жесткая дисциплина, у каждого члена банды была своя роль. Одни были разведчиками, которые собирали информацию о составе семьи и доме, другие во время налета дежурили по периметру места преступления, предупреждая остальных о появлении полиции или просто прохожих. Третьи врывались и пытали жертв. В продолжение легенды о "благородных мстителях" и борцах с коррупцией, бандиты снимали видео на мобильный телефон, под пытками заставляя жертв признаваться в коррупции и взятках. С места преступления уходили неполным составом по частям. Сначала непосредственные участники налета, затем уходили наблюдатели, убедившись, что за ними нет слежки или преследования.

Полиция открыла в отношении членов банды уголовное производство по нескольким статьям УК Украины – ч.3, ст.187 – разбой связанный с проникновением в жилье, ч.3, ст. 289 – незаконное завладение транспортными средствами, связанные с насилием.