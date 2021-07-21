 

В МОЗ назвали украинцам шесть причин, почему стоит заниматься плаванием

События Вчера, 23:0474
В МОЗ назвали украинцам шесть причин, почему стоит заниматься плаванием

В Центре общественного здоровья Украины при Минздраве рассказали, почему стоит заниматься плаванием и другими видами физической активности на воде.

Шесть причин заняться плаванием и отправиться на тренировку в бассейн:

  • всего 2,5 часа аэробных тренировок в неделю, могут уменьшить риск хронических заболеваний;
  • заниматься физической активностью в воде можно дольше, чем на суше, без усиленных усилий или боли в суставах или мышцах;
  • занятия могут помочь людям с хроническими заболеваниями: уменьшить боль при остеоартрите, улучшить состояние здоровья людей с ревматоидным артритом и тому подобное;
  • улучшают психическое здоровье. Могут уменьшить тревожность и улучшить настроение;
  • улучшают здоровье людей старшего возраста и поддерживают здоровье костей у женщин в период постменопаузы;
  • подойдут беременным женщинам, уменьшают отек голеней и лодыжек.

При этом в Минздраве напомнили, что плавание связано с определенными рисками (диарея, утопления, солнечные ожоги и т.д.) и дали рекомендации, как избежать рисков:

  • внимательно выбирайте места для купания (это касается как местных пляжей так и бассейнов);
  • не плавайте в в жаркие часы и позаботьтесь о защите от солнца;
  • примите душ, после того, как вы поплавали;
  • не плавайте, если имеете рану или открытый порез;
  • купайтесь в местах, где есть спасатели. 
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Теги: news, новости, Украина, Плавание, 7dniv, 7dnivinfo  
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