В МОЗ назвали украинцам шесть причин, почему стоит заниматься плаванием

По результатам маркетинговых исследований, Макбук Про 13 2020 является наиболее популярным ноутбуком среди девайсов «яблочного» производителя. Спрос на него даже выше, чем на полюбившийся пользователям Air 2020. В чем же причина популярности и так ли она обоснована, мы и обсудим в этой

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