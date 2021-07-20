 

После встречи с представителем Багдада Байден объявил о завершении военной миссии США в Ираке

События Сегодня, 09:060
После встречи с представителем Багдада Байден объявил о завершении военной миссии США в Ираке

Президент США Джо Байден и премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадими подписали в понедельник, 26 июля, соглашение, формально завершающее боевую миссию США в Ираке к концу 2021 года, но американцы по-прежнему будут действовать в стране в качестве советников.

Об этом сообщает Reuters.

Байден и Кадими встретились в Овальном кабинете Белого дома для своих первых личных переговоров в рамках стратегического диалога между США и Ираком.

"Наша роль в Ираке будет доступной, мы продолжим обучать, помогать и бороться с ИГИЛ по мере возникновения (новых угроз - Ред.). К концу года мы не будем более осуществлять боевую миссию в Ираке", - сказал Байден.

В настоящее время в Ираке находится 2 500 американских военнослужащих, которые сосредоточены на противодействии остаткам Исламского государства. Роль США в Ираке полностью перейдет к обучению и консультированию иракских вооруженных сил по защите своей территории.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, США, Ирак, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

Взрыв на рынке Багдада устроила смертница
Взрыв на рынке Багдада устроила смертница
20-июл-2021, 12:43
Псаки рассказала о тактике президента США на переговорах с Путиным
Псаки рассказала о тактике президента США на переговорах с Путиным
10-июн-2021, 10:28
Байден заявил что Китай планирует
Байден заявил что Китай планирует "овладеть Америкой" до 2035 года
29-мая-2021, 09:55
Байден назвал одну из тем переговоров с Путиным в Женеве
Байден назвал одну из тем переговоров с Путиным в Женеве
30-мая-2021, 21:42
В Белом доме объявили, что Байден обсудит с Путиным в Женеве и вопрос Украины
В Белом доме объявили, что Байден обсудит с Путиным в Женеве и вопрос Украины
3-июн-2021, 09:43

Последние новости

09:06
События
После встречи с представителем Багдада Байден объявил о завершении военной миссии США в Ираке
08:40
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 27 июля 2021
Вчера, 2021-07-26
23:04
События
В МОЗ назвали украинцам шесть причин, почему стоит заниматься плаванием
23:02
События
Как действовала банда спецназовца Сенсея под Киевом
23:00
События
Зеленский устроил чистку в руководстве СБУ. Кто уволен?
21:04
События
Почему в Украине хотят закрыть все шахты, что будет с горняками и какими станут тарифы
20:17
События
Жара до +34 градусов и грозы, погода 27 июля
20:10
Экономика
До минимальной отметки за последний год опустился евро
16:55
События
Во время движения поезда Львов - Мариуполь из вагона выпал молодой парень
16:54
События
Третий раз за месяц в Киеве из-под моста Патона бьет водопад
16:52
События
В Британии сообщили, что Джей Ло отмечала свой 52-й день рождения с Беном Аффлеком на яхте Ахметова
14:27
События
Вакцину от коронавируса в таблетках испытают в Израиле
14:25
События
Банда домушников-иностранцев в Киеве вынесли из квартиры сотрудника МВД деньги, часы и золотые украшения
14:19
События
Две кандидатуры рассматриваются на должность посла США в Украине
11:43
События
"Паспорта здоровья" и обязательную вакцинацию для медиков, несмотря на протесты утвердила Франция
11:40
События
Три раза неудачно россиянин пытался прорваться на территорию Украины
11:37
Спорт
Ольга Харлан прокомментировала свое поражение на Олимпиаде в Токио
09:34
События
Клинические испытания американского лекарства от коронавируса планируют провести на людях в Украине
09:31
События
Четыре инцидента со стрельбой произошло в американском Сиэтле в воскресенье
09:29
События
В Украину возвращается аномальная жара, а на западе пройдут дожди

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 25 июля 20211786
Почему в Украине хотят закрыть все шахты, что будет с горняками и какими станут тарифы1239
Будут ли повышены тарифы на электричество для населения с 1 августа. 4 сценария1013
Украинцам пересчитают субсидии и радикально их урежут. Что предлагает Минсоцполитики653
Как получить Международное свидетельство о вакцинации у семейного врача522
Начальника угрозыска в Ставрополе расстрелял киллер385
Российскому спортсмену после вылета с Олимпиады начали поступать угрозы в сети346

Досуг

В чем секрет популярности нового MacBook Pro 13?
В чем секрет популярности нового MacBook Pro 13?
По результатам маркетинговых исследований, Макбук Про 13 2020 является наиболее популярным ноутбуком среди девайсов «яблочного» производителя. Спрос на него даже выше, чем на полюбившийся пользователям Air 2020. В чем же причина популярности и так ли она обоснована, мы и обсудим в этой
Вчера, 15:46151
Стильная мужская стрижка: от канадки до помпадур
Стильная мужская стрижка: от канадки до помпадур
Обычно в названиях причесок для мужчин не то, что парни, даже девушки разбираются слабовато. Мужская стрижка у людей, выросших на постсоветском пространстве, часто сводится к “бокс, полубокс, ноль”, немного разнообразия – височки прямые или косые? 
25-июл-2021, 11:23219
Омоложение лица после 40 без операции? С помощью SMAS-лифтинга - возможно!
Омоложение лица после 40 без операции? С помощью SMAS-лифтинга - возможно!
С возрастом ткани человеческого тела теряют эластичность и упругость. На них воздействует гравитация. В результате кожа обвисает, расплывается овал лица, появляются признаки старения.
23-июл-2021, 22:30301
Годовой тариф на газ для населения
Годовой тариф на газ для населения
Цена на газ в Украине действует без учета стоимости на транспортировку голубого топлива по газораспределительной системе страны.
23-июл-2021, 22:28971
Суть проектного менеджмента для тех, кто хочет записаться на курсы
Суть проектного менеджмента для тех, кто хочет записаться на курсы
Под менеджментом понимают совокупность знаний и методов, которые применяются для оптимального управления процессом реализации проекта. Что здесь подразумевается под проектом?
23-июл-2021, 18:23239
Эпиляция александритовым лазером: почему это лучший вариант
Эпиляция александритовым лазером: почему это лучший вариант
Благодаря современным технологиям такая популярная и востребованная косметологическая услуга, как эпиляция, стала более комфортной, эффективной и, главное, абсолютно безболезненной.
23-июл-2021, 14:11255

События

После встречи с представителем Багдада Байден объявил о завершении военной миссии США в Ираке
После встречи с представителем Багдада Байден объявил о завершении военной миссии США в Ираке
Президент США Джо Байден и премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадими подписали в понедельник, 26 июля, соглашение, формально завершающее боевую миссию США в Ираке к концу 2021 года, но американцы по-прежнему будут действовать в стране в качестве советников.
Сегодня, 09:0611
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 27 июля 2021
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 27 июля 2021
27 июля (по состоянию на 9:00) в Украине   2 249 344  лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 876 летальных,  2 184 880 пациентов выздоровело.
Сегодня, 08:4043
В МОЗ назвали украинцам шесть причин, почему стоит заниматься плаванием
В МОЗ назвали украинцам шесть причин, почему стоит заниматься плаванием
В Центре общественного здоровья Украины при Минздраве рассказали, почему стоит заниматься плаванием и другими видами физической активности на воде.
Вчера, 23:04159
Как действовала банда спецназовца Сенсея под Киевом
Как действовала банда спецназовца Сенсея под Киевом
В Киевской области полиция задержала банду, которая состояла из спортсменов-рукопашников. Главарем банды был бывший сотрудник СБУ из подразделения "Альфа".
Вчера, 23:02130
Зеленский устроил чистку в руководстве СБУ. Кто уволен?
Зеленский устроил чистку в руководстве СБУ. Кто уволен?
Он уволил двоих должностных лиц, а одного назначил на новые посты.
Вчера, 23:00176
Почему в Украине хотят закрыть все шахты, что будет с горняками и какими станут тарифы
Почему в Украине хотят закрыть все шахты, что будет с горняками и какими станут тарифы
Отказ от добычи угля и закрытие шахт, обещанные нашими властями Европе в рамках зеленого курса Green Deal - на низком старте.
Вчера, 21:041239
7 Днів