Мужчину за появление в церкви в костюме Адама на Волыни оштрафовал

Ковельский районный суд (Волынская область - Ред.) вынес 16 июля вердикт по не совсем обычному делу.

Еще весной, 3 мая в 12:00 в храм Воскресения Славуще, что находится в Ковеле на улице Тараса Боровца, заявился полностью обнаженный мужчина.

Тогда патрульные оперативно приехали по вызову в церковь, засняли его на камеру и составили протокол об административном нарушении. И вот спустя два месяца неадекватного прихожанина настигла светская кара. Районный суд признал мужчину виновным в нарушении общественного порядка и присудил ему 51 гривну штрафа. Также он должен оплатить 454 гривны судебного сбора.

Об этом стало ясно из решения Ковельского районного суда.