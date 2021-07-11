Гигантская пробка сковала трассу на "Борисполь"

Утром во вторник, 27 июля, на подъезде к аэропорту "Борисполь" организовалась огромная пробка. Причина - ремонт трассы.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

При этом плакат под лозунгом "Большая стройка" (президентская программа строительства - Ред.) обещает окончание ремонта до Дня Независимости Украины.

При этом некоторые водители на трассе между Киевом и Борисполем нашли необычный способ объезжать пробки. Они сокращают расстояние по полю. Видео очевидцы опубликовали в Facebook на странице "Киев Оперативный".

На кадрах заметно, как несколько машин на скорости едут по полю, несмотря на пыль. В то же время другие водители терпеливо стоят в пробке на трассе.

Отметим, что в начале лета Государственное агентство автомобильных дорог Украины начало ремонт 17 километров дороги М-03 Киев - Харьков - Довжанский, которые соединяют Киев и международный аэропорт "Борисполь".