Мужчина под Полтавой изнасиловал и убил собственную 24-летнюю жену

В воскресенье, 25 июля, в Полтавской области обнаружили мертвую девушку, которой было 24 года.

Полицейским удалось выяснить, что ее изнасиловали и задушили, а сделал это ее муж, с которым погибшая находилась в процессе развода.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины на своей странице в Facebook.

"Эксперты выяснили, что молодую мать двоих детей изнасиловали и задушили. Главным подозреваемым в совершении жестокого преступления стал муж погибшей, с которым последняя уже сообща не проживала и была в процессе развода", - сказано в сообщении.

Супруг погибшей умышленно скрылся от правоохранителей, однако его удалось найти. Полицейский выяснили, что в детстве он убегал из дома и прятался на чердаках. Правоохранители обыскали все доступные злоумышленнику здания и обнаружили его на чердаке заброшенной школы.

"Я абсолютно уверен, что эффективность раскрытия на 90% зависит от качественно проведенной первичной работы на месте. Уголовный блок ориентирован на максимально быстрое и профессиональное раскрытие преступления по "горячим следам", - сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украина.