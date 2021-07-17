Швейцарские ученые предложили готовится к еще более аномальной жаре из-за потепления планеты

Аномальная жара, которая в июле обрушилась на Украину, в ближайшие десятилетия по всему миру будет только усиливаться. Причиной этому послужат выбросы парниковых газов.

Об этом со ссылкой на выводы Высшей технической школы Цюриха сообщает Axios.

"Главная мысль заключается в том, что в последующие десятилетия нам нужно подготовиться к более рекордным пикам жары, которые намного превзойдут предыдущие температурные рекорды", - сообщил ученый Эрик Фишер.

К этому выводу исследователи пришли, изучив потенциальное влияние климатических изменений на температуру воздуха. Ранее ученые его недооценивали. Однако они изменили свое мнение, изучив изменения характеристик жары, которая длится неделю.

При высоких показателях выбросов парниковых газов в период с 2021 по 2050 годы случаи аномальной жары могут случаться, по прогнозам, от двух до семи раз чаще, а с 2051 до 2080 года - от трех до 21 раза чаще. По мнению ученых, за 10 лет Земля нагреется на 0,18 градуса. Это быстрее, чем в предыдущие 40 лет.

По словам Фишера, результаты исследования показывают, что выбросы парниковых газов нужно сократить как можно быстрее.