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События Сегодня, 12:3722
Зачем США отправляют на саммит "Крымской платформы" министра-гея

На выходных появились интересные новости о "Крымской платформе" - саммите в Киеве, на котором украинские власти хотели собрать "международную коалицию", которая потребует возвращения полуострова Украине. 

Идею выдвинула Банковая. Но США заявили, что ни президент Байден, ни его зам Харрис на мероприятие в Украину не приедут. А представлять Штаты будет скорее всего министр транспорта Пит Буттиджич. К слову, открытый гей. 

Уже само по себе это выглядит со стороны США как легкий троллинг.

Но Киев явно рассчитывал не на такой уровень представительства. Министр транспорта - это должность, далекая от внешней политики, вопросов Украины и Крыма. Это все равно, если бы обсуждать вопросы учений НАТО в Черном море прибыл министр сельского хозяйства. 

То есть в Киев не поедет никто из профильных ведомств США, которые хотя бы теоретически имеют отношения к проблеме Крыма. 

Почему так получилось и достигнет ли в этом случае "Крымская платформа" заявленных целей - разбиралась "Страна"

Какие цели у Крымской платформы?

Впервые эту инициативу президент Владимир Зеленский выдвинул в сентябре 2020 года на выступлении в Генассамблее ООН. 

"Пользуясь случаем, хочу пригласить наших друзей к участию в создании международной Крымской платформы с целью совместных действий для защиты прав крымчан и деоккупации полуострова", - заявил он с трибуны. 

Тогда же украинский МИД подтвердил, что занимается организацией платформы. А в феврале президент издал указ о подготовке к учредительному саммиту, который пройдет накануне Дня независимости - 23 августа.

Ответственность за проведение возложили на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. То есть, если это мероприятие провалится, то позиции министра, который пока в фаворе у президента, могут пошатнуться. 

Официальные задачи "Крымской платформе" поставили еще одним - мартовским - указом Зе. В принятой тогда "стратегии по деоккупации Крыма" говорится:

"Украина учреждает и развивает Крымскую платформу как ключевой внешнеполитический инструмент консолидации международных усилий, направленных на деоккупацию и восстановление территориальной целостности Украины".

Технически это будут обычные переговоры.

"Украина инициирует международный переговорный процесс по определению модальностей освобождения временно оккупированной территории и восстановления на этой территории конституционного строя Украины", - говорится в указе президента. 

При этом статуса международных у этих переговоров не будет, и принятия двусторонних или многосторонних решений, обязательных к исполнению, не планируется. По крайней мере, никто не подтверждал такого формата. 

Другими словами, речь идет даже не о переговорах, а скорее о дискуссионной площадке, где Зеленский и его люди смогут под телевизионные камеры побороться за возвращение Крыма. Хотя по итогам и обещают подписать "Крымскую хартию" - декларацию по полуострову. 

Главный вопрос к проекту - а как, собственно, участники платформы собираются возвращать Крым? В МИД Украины отвечают, что главная цель "Платформы" - чтобы в мире не забыли об аннексии Крыма. Но будет ли эффект, дипломаты и сами не знают. 

"С помощью "Крымской платформы" мы не даем миру забыть о Крыме. Это наша наступательная тактика. К чему она приведет, мы не знаем. Но мы не должны быть одиноким воином на этом поле", - заявила в интервью СМИ замминистра Эмине Джапарова, которая курирует эту тему. 

То есть само мероприятие напоминает "действие ради действия". Мол, что-то сделаем, а там посмотрим.

Хотя изначально, еще в прошлом году, были предположения, что проведение "Крымской платформы" будет использовано Западом для инициирования новых санкций против России. На этот раз по поводу Крыма.

Но, судя по весьма невысокому представительству США, да и других ведущих стран Запада, такой поворот вряд ли можно ожидать. 

Кто примет участие из иностранцев?

Краеугольный вопрос - какие страны пришлют свои людей на саммит. И насколько высоким будет их статус. 

Судя по тому, что украинские власти не раскрывают список участников - с этим пока проблемы. 

Эмине Джапарова в начале июля рассказывала, что Киев не будет раскрывать полный список стран-участниц, поскольку на них "давит Россия". Поэтому будут пока соблюдать секретность. 

По ее словам, есть три группы государств, которые могут прислать представителей в Киев.

"Первая категория – это те, которые официальными нотами подтвердили свое участие. Это немалое количество стран.

Вторая категория – страны, которые в рабочем порядке подтвердили участие и определяются с уровнем участия - первого или второго лица в государстве или министра иностранных дел.

Третья категория – те, которые еще определяются с самим участием", - заявила Джапарова, выступая на форуме "Украина 30" 5 июля. 

Она уточнила, что Германия и Франция относятся ко второй категории: участвовать пообещали, но в каком качестве - пока непонятно (хотя ранее в СМИ были сообщения, что первых лиц эти ведущие страны ЕС точно не пришлют). 

Периодически сами страны, которых приглашает Киев, раскрывают информацию о своем участии. Так, в мае свой приезд подтвердил президент Польши Анджей Дуда. Также можно ожидать глав Литвы и Латвии. Подтвердила участие и президент Словакии Зузана Чапутова. 

Также еще в апреле подтвердил свой приезд глава Европейского совета Шарль Мишель.

Это по сути пока весь "улов" Украины по вопросу Крымской платформы - если брать первых лиц государств. Скорее всего другие приглашенные страны тоже пришлют людей - но уровень их участия пока не известен. Хотя, судя по тому, кого присылают американцы - вряд ли крупные страны Запада выдвинут людей рангом выше. 

Впрочем, нельзя исключать того, что отдельные государства решат поддержать Украину высокостатусными гостями (например, Британия). Но пока об этом ничего не известно. Также остается интригой - приедет ли Эрдоган и кто от Турции примет участие в саммите (подробнее об этом читайте здесь).

Но ориентиром для многих, скорее всего, будет именно позиция Штатов. 

Почему США присылают Буттиджича?

О том, что ни Джо Байден, ни вице-президент Камалла Харрис не приедут в Киев, на выходных сообщил посланник США в Украине Джордж Кент. 

А вчера появилась информация, что представлять Штаты на "Крымской платформе" будет министр транспорта Пит Буттиджич. Об этом рассказал нардеп от "Европейской солидарности" Мустафа Джемилев. 

Официально эту информацию Белый дом еще не подтвердил, но и посольство США ее пока не опровергло. То есть скорее всего это правда. 

Как мы уже говорили выше - для Штатов, как страны, которая играет определяющую роль в политике Украины, это весьма низкий уровень присутствия. Глава Госдпартамента (или хотя бы один из его заместителей) смотрелся бы здесь куда органичнее. Но решили послать человека, который вообще не имеет отношения ни к Украине, ни к вопросу Крыма. 

Да, Буттиджич - бывший кандидат в президенты и один из видных функционеров Демократической партии США. Но в Украине, да и в мире он мало кому известен (а если и известен, то, в основном, из-за своей сексуальной ориентации). 

Это кадровое решение может говорить о двух вещах.

1. Лишней напряженности в отношениях с Россией американцы сейчас не хотят. То есть какие-то переговоры с Москвой по чувствительным для США темам сейчас ведутся, и срывать их никто не собирается.

Очевидно, что в России более высокий уровень присутствия Штатов на саммите сочтут "посягательством на территориальную целостность" с последующим новым витком напряженности. И американцы, видимо, пытаются этого не допустить.

2. Белый дом не планирует давать авансы Зеленскому. Все понимают, что "Крымская платформа" - его личный проект, на котором президент Украины будет пиариться и заявлять о том, что "весь мир с нами".

Но между американцами и Банковой есть ряд разногласий, которые очертил в своем интервью уже упомянутый посол Кент. Это - передача Западу контроля над крупнейшими госкомпаниями, судами, открытие дел на Игоря Коломойского и шире - "умножение на ноль" олигархов, чтобы открыть путь в Украину западным корпорациям. 

Все это, а также "китайский шантаж", который в последнее время развернул Офис президента, обещая "разворот на Восток", если Украина не получит помощи от Запада - не могут увеличить поддержку Вашингтона в адрес Зеленского. Скорее, наоборот. 

Поэтому, видимо, и едет на саммит "Платформы" не профильный специалист, а посторонний в этой тематике министр-гей Буттиджич. Последний фактор, кстати, станет элементом дискредитации саммита в Украине. На это однозначно обратят внимание в России, а также противники Зеленского внутри Украины. И вряд ли в США этого не понимали.

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Теги: news, новости, Украина, США, саммит, Крымская_платформа, 7dniv, 7dnivinfo  
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