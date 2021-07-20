Более 40% украинцев согласились с Путиным, что украинцы и русские - один народ. На востоке таких 65%

41% украинцев согласны с недавним заявлением президента России Владимира Путина, что "русские и украинцы - один народ, который относится к одному историческому и духовному пространству". При этом 55% процентов не согласны с подобным тезисом.

Об этом свидетельствуют данные свежего опроса социологической группы "Рейтинг".

Результаты опроса отличаются в зависимости от географии и политических предпочтений. Так, с тезисом о едином народе согласны на востоке и юге страны. Там согласились с этим 65% и 56% соответственно.

Меньше всего - на западе Украины (более 70% не согласны с утверждением)

Результаты прокомментировал телеграм-канал "Политика Страны"

"Результаты, вероятно, неприятно удивили националистов. 41% опрошенных согласились с тезисом Путина. При этом на востоке таковых 65%, а на юге 56%", - говорится в сообщении телеграм-канала

"Учитывая, что вопрос задавался политически острый и многие, особенно в центральных и западных областях, могли не сказать правду, реальная цифра может быть даже еще выше. Или опрос – манипуляция, обоснование для нового витка украинизации", - комментирует результаты опроса журналист Вячеслав Чечило