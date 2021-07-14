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События Сегодня, 15:1338
Мендель отправит Пескову свою книгу мемуаров с автографом

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель отправит свою книгу мемуаров о работе в офисе главы государства "Каждый из нас президент" пресс-секретарю российского лидера Дмитрию Пескову.

Об этом она сообщила на свой странице в Facebook.

"Решила отправить книгу Дмитрию Пескову. В ней много позиций, которые важно знать об Украине. Почему бы коллеге не почитать на досуге", - говорится в посте.

Также Мендель к публикации прикрепила видео, на котором показано, как она подписывает экземпляр книги для Пескова.

"Дмитрий Сергеевич, решила прислать вам свою книгу "Каждый из нас президент" как от бывшего пресс-секретаря президента Украины пресс-секретарю президента России. Возможно вам будет полезно узнать, что в мире существует не только ваша точка зрения", - сказала Мендель в ролике.

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Теги: news, новости, Украина, Мендель, 7dniv, 7dnivinfo  
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