Мендель отправит Пескову свою книгу мемуаров с автографом

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель отправит свою книгу мемуаров о работе в офисе главы государства "Каждый из нас президент" пресс-секретарю российского лидера Дмитрию Пескову.

Об этом она сообщила на свой странице в Facebook.

"Решила отправить книгу Дмитрию Пескову. В ней много позиций, которые важно знать об Украине. Почему бы коллеге не почитать на досуге", - говорится в посте.

Также Мендель к публикации прикрепила видео, на котором показано, как она подписывает экземпляр книги для Пескова.

"Дмитрий Сергеевич, решила прислать вам свою книгу "Каждый из нас президент" как от бывшего пресс-секретаря президента Украины пресс-секретарю президента России. Возможно вам будет полезно узнать, что в мире существует не только ваша точка зрения", - сказала Мендель в ролике.