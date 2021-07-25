Украинский стрелок Омельчук рассказал о пути к бронзе на Олимпиаде в Токио

Четвертый день стартов на Олимпиаде в Токио принес национальной команде Украины третью бронзовую медаль.

Елена Костевич и Олег Омельчук стали бронзовыми призерами в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте.

Олег Омельчук в эксклюзивном комментарии "Стране" рассказал, что это четвёртая Олимпиада в его карьере и первая, где он стал призёром.

"Эта медаль очень ценна для меня и для страны. Когда выиграли испытал эмоции радости, счастья и душевного спокойствия. Я долго-долго шёл к этой медали, потому что это четвёртые мои Олимпийские игры. На первых играх в Пекине я был четвёртым, потом в Лондоне - пятый. Не везло, можно сказать. Долгий путь и много труда было положено. Но, честно говоря, я уже не надеялся на медаль, а просто настраивался на труд, чтобы не думать о ней, отвлечься, так как у нас психологический вид спорта. Для мене это как Эверест для альпиниста, так как это самые важные соревнования", - рассказал Омельчук.

Спортсмен поделился, о чем думал за десять минут до медали и осознал ли он, что стал призёром Олимпиады.

"У нас такой вид спорта, что очень много мыслей приходит: и о медали, и о результате, но настраивался на работу, на технику. Возможно, ещё я не осознал, так как финал сегодня закончился. После финала час был заряжен, не мог отойти, сейчас уже немного успокоился. В Токио уже вечер. Приеду домой, возможно, тогда больше осознаю. Осознаю, что заработал эту медаль также для Украины и для моего города Ровно и Ровенской области", - заявил бронзовый призёр Олимпиады.

Также Олег не скупился на комплименты своей партнёрше по команде Елене Костевич.

"Елена психологически сильнее спортсменка, потому что у неё больше наград, она выступает достойнее, результаты лучше. Она меня поддерживала и тренер ее меня поддерживал. Конечно, когда я чувствовал, что в лучшей форме - то я ее поддерживал. Мы были одной командой", - отметил Олег Омельчук.

По его словам, система тиров в Украине деградирует, и к Олимпиаде он готовился в Польше.

"Не строят нам спортивные тиры, хотя должны это делать, чтобы у нас были условия для тренировок. Мы часто проводим сборы во Вроцлаве. Хотелось бы у себя дома тоже проводить сборы, чтобы и у нас была своя база, и к нам приезжали спортсмены из других стран. К Олимпиаде готовились во Вроцлаве. Раньше во Львове готовились, но там тир сгорел два года назад и пока его не восстановили. Хотелось бы, чтобы его восстановили, так как деньги на проект выделили, утвердили, но пока движения как такого нет. Только фундамент залили и все", - сообщил Омельчук.

Также он добавил, что в стране нет тира для проведения Чемпионата Украины.

"Я бы хотел, что все наши спортсмены и тренера приняли этот вопрос, потому что у нас нет нормально финального тира, чтобы можно было бы провести чемпионат Украины. Это проблема. Хотелось бы и к президенту обратиться, чтобы он помог, чтобы сделали для нас нормальный тир. Он останется не только для нас, но и для следующих поколений", - считает Омельчук.

Также он сообщил, что президент Владимир Зеленский лично пока с медалью не поздравлял.

"Поздравил Сергей Бубка и министр спорта. Президент, возможно, потом всех вместе нас поздравит, потому что свои дела есть", - рассказал Олег Омельчук.