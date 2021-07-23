Обыски на главном мусорном полигоне Киева проводит СБУ

Сегодня, 27 июля, сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски на главном мусорном полигоне Киева ТБО №5.

Из-за следственных действий полигон не может функционировать в штатном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевспецтранс" на своей странице в Facebook.

В "Киевспецтрансе" рассказали, что сбои в работе по захоронению отходов неизбежно окажут влияние на нарушение графика вывоза бытовых отходов от жилых домов Киева и области.

"Таким образом, "Киевспецтранс" вынужден сообщить о возможных ухудшение санитарно-эпидемической ситуации в городе Киеве и Киевском регионе, с учетом аномальной летней жары, которая наблюдается у эти дни, может с большой долей вероятности повлечь экологическую катастрофу с непредсказуемыми последствиями", - сказано в сообщении.

Как сказано в сообщении, следователи Службы безопасности Украины увидели признаки уголовного преступления в действиях должностных лиц ЗАО Киевспецтранс относительно захоронения отходов на полигонах №5 и №6.

"В то же время очевидно, что невывоз бытовых отходов из-под жилых домов на полигон, в условиях отсутствия альтернативных мест для удаления отходов, создаст реальную, а не надуманную санитарно-эпидемическую угрозу для здоровья граждан", - считают в "Киевспецтрансе".

Кроме того, в сообщении уточнили, что данный полигон, который расположен в селе Подгорцы - это единственный полигон в Украине, который оборудован системой сбора и переработки фильтрата.