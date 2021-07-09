 

Почему в Боснии заговорили об угрозе раскола страны

События Вчера, 21:3955
Почему в Боснии заговорили об угрозе раскола страны

Не успели в Евросоюзе заявить о готовности принять в свои ряды Боснию, проигнорировав Украину, как в этой балканской стране начал нарастать новый виток напряженности.

В стране бывший Югославии - Боснии и Герцеговине (БиГ) - дает о себе знать давний конфликт между босняками и боснийскими сербами, которые воевали между собой в 90-е. Сербы, у которых есть свое объединение, так называемый этнитет, в виде Республике Сербской (не путать с Сербией) даже грозятся покинуть состав республики - и уже вышли из состава руководства БиГ. 

Причина кризиса - введение уголовной ответственности за отрицание геноцида в Сребренице по инициативе Верховного представителя ООН по Боснии и Герцеговине Валентином Инцко, мандат которого истекает 1 августа. 

Сребреница - город в Боснии, известный как место ожесточённых боёв в ходе Боснийской войны в течение 1992-1995 годов. Во время которой произошло массовое убийство мусульман.

Боснийцы уже начали открывать уловные дела против сербов, грозя тюремными сроками (от полугода до нескольких лет).

В тоже время сербы заявляют, что это не было геноцидом и не требуют не привязывать к преступлению весь сербский народ. Поэтому они уже заявили, что подчиняться решению Инцко не будут.

Парламент Республики Сербской готовится принять другой закон о том, что любое заявление, которым республика или сербский народ будут названы "геноцидными", будет караться тюремным заключением. И объявляет бойкот общегосударственным институциям. 

В знак протеста политическое руководство боснийских сербов во главе с членом президиума (коллективного президента) Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком объявило, что приостанавливает работу в органах власти страны. 

Более того, Додик заявил, что Республика Сербская (часть БиГ) может даже выйти из состава страны. А Валентина Инцко винит в расколе страны по национальному признаку.

"Ключевой является воля народа. Если мы смолчим и согласимся с этим решением, то это будет означать, что сербы не имеют ни истории, ни будущего, ни права на свою позицию, а являются аморфной, ничего не значащей массой, которая слушает то, что говорят иностранцы. Если оппозиция будет с нами, я готов поддержать все их предложения, вплоть до провозглашения независимости Республики Сербской", - цитируют Додика местные СМИ.

"На фоне последних событий внутри Боснии назревает раскол, который может даже вылиться в столкновения в будущем", - говорит "Стране" эксперт по Балканам Сергей Белоус.  

"Страна" узнавала, что происходит в Боснии и как это отразится на регионе и мире.

"Пересмотр мирных соглашений грозит войной"

На скандал в Боснии отреагировали за рубежом. Россия поддержала сербов, США - верховного представителя ООН.

"Такая безответственная самодеятельность Инцко провоцирует внутриполитический кризис беспрецедентного масштаба. Под угрозу поставлены межэтнический диалог и все достижения постконфликтного периода. Справедливое возмущение, волна которого уже поднимается в БиГ, не может не вызывать понимания. К сожалению, Инцко не извлек урока из показательной ситуации 2015 года, когда провалилась попытка протащить через Совет Безопасности ООН проект резолюции, возлагавший всю полноту ответственности за трагические события в БиГ периода вооруженного конфликта только на одну из сторон", - заявила спикер МИД РФ Мария Захарова.

В то же время посольство США в Боснии поддержало Инцко, заявив, что "отрицание геноцида и прославление военных преступников неприемлемо и подрывает взаимное доверие", отметив, что шаг представителя ООН представляет собой "отправную точку для более конкретных дебатов и шагов местных игроков, когда дело доходит до практического осуществления".

Сейчас, спустя четверть века после войны, страна фактически разделена на два отдельных государства – сербскую автономию и мусульманско-хорватскую федерацию, образованные по Дейтонским мирным соглашениям 1995 года (именно линия Дейтона делит Боснию и Герцеговину на Республику Сербскую и мусульмано-ховатскую федерацию).

"Государственное устройство Боснии и Герцеговины - одно из самых сложных в мире. Страной руководят три президента - серб, хорват и боснийский мусульманин (сложную структуру власти породил этнический раскол). При этом, по сути, страна управляется через высокого представителя, назначенного через ООН. Этот верховный комиссар может быть только иностранцем. Сильно вмешиваться в политику он не может, но в его полномочиях снимать с должностей любых политиков. Но его решение по геноциду, просто перед уходом с должности, внесло смятение", - рассказал "Стране" местный журналист Стефан Маркович.

Кризис в отношениях между босняками и боснийскими сербами обострился задолго до инициативы Инцко.

"В Боснии зачастую подолгу не могут сформироваться общегосударственные институты, - говорит "Стране" Сергей Белоус. - Например, понадобилось два года для формирования совета министров. Существует конфликт между народами - босняками и хорватами с одной стороны и сербами - с другой. Босняки работают над тем, чтобы максимально сократить полномочия Республики Сербской. В последние годы им это удавалось. Однако сейчас, в связи с усилением Сербии, которая начала оказывать поддержку Республике Сербской, удалось остановить этот процесс. В то же время в регионе усилилось влияние России и Китая. Теперь любая инициатива, которая направлена против Бани-Луки (столица Республики Сербской - Ред.) не может пройти бесследно. Если ранее высокий представитель мог и снимал президентов Республики Сербской, то сейчас уже и президент Республики Сербской, и член трехместного президиума от сербов Додик открыто заявляет, что он не будет выполнять решение, навязанное Инцко. Это было для них просто не мыслимо. И фактически Республика Сербская, имея поддержку России и Китая (которые выступили в Совете Безопасности ООН с резолюцией об упразднении должности высокого представителя, которая хоть и не была поддержана, но это символичный жест), теперь говорит, что не будет признавать нового высокого представителя. То есть для Бани-Луки это будет обычный дипломат без полномочий, соответственно, его решения не будут признаваться".

До этого Боснию раскалывал вопрос принятия в НАТО.

"Республика Сербская категорически отказывалась подтверждать какой-либо документ, который бы предусматривал вступление в Альянс. Поскольку у сербов, как и у других народов Боснии, есть право вето", - говорит Сергей Белоус.    

"США важно не потерять Сербию"     

В экспертной среде говорят о внешнем следе в нынешней напряжённости вокруг закона об отрицании геноцида. 

"С приходом к власти Байдена в США заговорили об увеличении риска эскалации и новой войны на Балканах. Дело в том, что существование Республики Сербской в составе страны, по мнению Запада, препятствует вступлению Боснии в Евросоюз и НАТО, ведь неформально разделенное государство по сути остается пороховой бочкой. Чтобы лишить сербов политического голоса в президиуме Боснии, нужно пересмотреть Дейтонские соглашения, что грозит новой эскалацией и войной. За сербами, как считается, стоит Россия. И Вашингтон, и Москва борются за влияние на Балканах, поэтому нынешняя ситуация может эту борьбу усилить, вызвав потрясения во всем регионе. Есть мнение, что одновременное появление заявления о скором принятии Боснии в состав ЕС и закона об отрицании геноцида - это не совпадение", - сказал "Стране" источник в дипломатических кругах.

У Байдена, говорят эксперты, есть давняя личная неприязнь к сербам, которую он не раз выражал еще будучи сенатором.

Например, что у сербов якобы были "лагеря смерти" и только они совершали "продуманный" геноцид.  

"Мы столкнулись с неоспоримым актом сербского экспансионизма и агрессии... Это уже не гражданская война – как и в Германии, Австрии и Чехословакии в тридцатых была отнюдь не гражданская война. Это, как я всегда и считал – фашистский бандитизм на марше", - заявлял он в 1993 году.

И еще несколько цитат: 

"Есть только одна сила, виновная во всех проблемах – это сербы! …[война в Боснии] может сравниться по масштабу зверств с событиями, которые происходили в центральной Европе в тридцатые".  

"Я надеюсь мы больше не будем с ними заигрывать. Они [сербы] – головорезы, осуществляющие геноцид".

"Я тогда предлагал, чтобы мы бомбили Белград. Я предлагал, чтобы мы отправили американских пилотов и взорвали все мосты на Дрине".   

В предвыборной программе Байдена фигурировали обещания усилить роль США на Балканах и заставить Белград признать независимость Косово, а также взять Боснию в ЕС и НАТО (чему противится Республика Сербская).

"Байден хочет сделать из Боснии историю успеха, чтобы влить ее в трансалтантическое сообщество. Сербы предупреждают, что это вызовет раскол, и страна распадется. С приходом Байдена к власти был выработан совместный подход Вашингтона с Брюсселем, и они синхронно оказывают давление. Дипломаты США поддерживают нарратив о геноциде в Сребренице", - говорит Сергей Белоус.

По его мнению, вряд ли это приведет к полномасштабным боевым действиям с участием внешних игроков, но напряженность будет нарастать. 

"Россия, судя по риторике и действиям, будет оказывать дипломатическую поддержку. Сложно допустить возможность военного участия. В то же время США также опасаются настолько повышать ставки - им важно не потерять Сербию. В конечно счете все завязано на Белград, который американцы начали терять. Некоторые шаги по привлечению сербов сделала администрация Трампа, которая пыталась что-то им дать взамен - впервые надавили на албанскую сторону, чтобы они пошли на уступки, инициировали новые выборы в Косово. Администрация Байдена пытается продолжать жесткую, ультимативную, бескомпромиссную политику в духе 90-х годов. При этом в Сербии за последние годы усилилось влияние третьих стран, того же Китая, инвестиции которого в общей сумме могут составлять до 10 млрд долларов. Усиливается влияние и России и Турции со ее интересом в Боснии, которая желает интегрировать ее в свой негласный османистский проект. Учитывая, что игроков на Балканах несколько, США не могут односторонне что-то предпринимать. Нет предпосылок для открытого конфликта, но в то же время возможны санкции против сербской стороны в Боснии, усиление международного давления, возможна активизация остатков миротворческой миссии в Боснии. В этом направлении конфликт может развиваться", - говорит Белоус.

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Теги: news, новости, Украина, Босния, 7dniv, 7dnivinfo, раскол  
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