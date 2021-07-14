Песков пообещал прочитать мемуары Мендель, которые она ему отправила

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на новость о том, что бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель отправит ему свою книгу мемуаров "Каждый из нас президент".

Песков заявил, что обязательно проштудирует произведение украинской экс-коллеги, когда получит его по почте.

Об этом представитель Кремля сказал агентству ТАСС 27 июля.

Корреспондент ТАСС поинтересовался, будет ли он читать творение Мендель.

"Конечно, когда получу, обязательно ознакомлюсь!" - заверил Песков.

Ранее Мендель, занимавшая должность пресс-секретаря Зеленского с 2019 по июль 2021 года, опубликовала в своем Инстаграм видео, как она делает дарственную надпись для Пескова на экземпляре своей книги "Каждый из нас президент" и оформляет посылку на адрес администрации главы российского государства. Как уверена Мендель, в ее произведении "много позиций, которые важно знать об Украине".