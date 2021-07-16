На вершину горы-убийцы К2 украинцы подняли национальный флаг

Отличные новости пришли из Пакистана. Первая украинская экспедиция на знаменитый и очень опасный восьмитысячник К2 (Чогори, и эта гора вторая по высоте на планете после Эвереста - Ред.) закончилась успешно.

Эту гору в среде альпинистов называют "горой убийцей" по причине невероятной сложности трассы восхождения.

Украинка Ирина Галай подняла на заоблачную высоту национальный флаг Украины. Фото и видео уникального достижения наша землячка разместила в сети.

"K2 summit (8611 m) 27.07.21 Цілі мають бути глобальні. K2 встреча (8611 м) 27.07.21. Цели должны быть глобальными", - так подписала видео в Facebook Ирина Галай.

Таким образом Ирина Галай стала первой украинкой, которая совершила восхождение на самую трудную и опасную вершину в мире. Профессионалы отмечают, что покорять К2 приходится практически по вертикальному и отвесному участку.

Напомним, что в целом в составе экспедиции было трое украинцев:

Ирина Галай - профессиональная альпинистка, рекордсменка Украины, которая в 2016 году стала первой украинкой, что совершила восхождение на Эверест (8848 м), а в 2014 году подняла украинский флаг на самой высокой точке Африки - Килиманджаро. Среди других вершин: Ама Даблам (6812м), Денали (6100м), Аконкагуа (6980м), Эльбрус (5647м) и др.

Дмитрий Семеренко - альпинист родом из Днепра, совершил восхождение на Эверест в 2018 году. В 2017 году совершил восхождение на вершину Пик Кауфмана (7134м), в 2018 - Килиманджаро (5895 м), а в 2019 - на самый высокий вулкан мира Охос Дель Саладо (6860 м). Мастер спорта Украины по пейнтболу.

Назарий Кривошеев - известный фотограф в Европе и в Украине, что будет документировать эту историческую экспедицию и планирует сделать фильм об этом восхождении. Родом из Коломыи, проживает последние 15 лет в Германии. За последний год совершил несколько восхождений с Ириной Галай, в частности на Арарат (5163 м), Пик Корона (4800 м) и Ама Даблам (6812 м).