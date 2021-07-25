В полуфинал Олимпиады впервые вышла первая ракетка Украины Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая недавно вышла замуж за француза Гаэля Монфиса, в рамках четвертьфинала на Олимпиаде в Токио одержала победу над Камилой Джорджи из Италии.

Первая ракетка Украины впервые выступит в полуфинале Олимпийских игр.

Об этом сообщает BTU.

Поединок в рамках одной четвертой финала продолжался полтора часа. На счету украинки по два брейка в каждом сете и по проигранному сете на своей подаче.

Четвертьфинал Олимпийских игр-2020

Элина Свитолина (Украина) - Камила Джорджи (Италия) 6-4, 6-4.

Таким образом, Свитолина впервые за время карьеры будет выступать в полуфинале Олимпийских игр. В Бразилии в 2016 году теннисистка потерпела поражение в четвертьфинале. При этом всего в истории украинские теннисисты лишь один раз выступали на Олимпиаде на этом этапе: это было в 2008 году, когда соревнования проходили в Пекине: в парный полуфинал тогда вышли Елена и Катерина Бондаренко.

В полуфинале Элина Свитолина сразится с победительницей матча Паула Бадоса (Испания, рейтинг WTA №29) - Маркета Вондроушова (Чехия, WTA №42), который состоится в среду, 28 июля.