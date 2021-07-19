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События Сегодня, 09:3948
О локальных боях на границе с Азербайджаном заявил Ереван

Ереван в среду, 28 июля, сообщил о локальных боях, которые с ночи 28 июля продолжаются в районе северо-восточной части границы с Азербайджаном. 

Об этом со ссылкой на пресс-службу армянского Минобороны сообщает "Интерфакс". 

Бои, по информации военного ведомства, начались приблизительно в 03:40 на армянской территории в Гегаркуникской области. При этом по состоянию на 06:00 они все не стихали, слышны активные разрывы и автоматные очереди. 

Министерство обороны Армении обвинило подразделения вооруженных сил Азербайджана в провокациях и нарушении режима тишины. 

В Азербайджане военное ведомство заявило о том, что это вооруженные силы Армении совершили обстрел на границе в районе Кельбаджара. В результате, по данным министерства, двое азербайджанских военнослужащих получили ранения. При этом сообщается, что обстрелы начались еще приблизительно в 00:50 28 июля. 

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