Водитель мусоровоза в Киеве креативно проучил героя парковки

В Киеве водитель мусоровоза проучил автолюбителя, который припарковался вопреки всем ПДД.

Он заблокировал машину нарушителя мусорными контейнерами, и теперь нарушителю придется собственноручно вызволять ее из "плена".

Об этом очевидцы рассказали в Telegram-канале "Киев Оперативный".

Так, нарушитель не соблюдал пункт 15.10 Правил дорожного движения, который запрещает стоянку авто на расстоянии, меньше пяти метров от контейнерных площадок или мусорных контейнеров. Из-за этого, видимо, водитель автомобиля для сбора мусора заблокировал машину зелеными контейнерами.

"Когда водитель мусоровоза тоже имеет чувство юмора", - написал очевидец в подписи к снимку.