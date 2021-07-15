В патрульной полиции объяснили, за что объявили выговор остановившим нардепа Брагара полицейским

Патрульных полицейских, которые 3 июля остановили в Киеве народного депутата от партии "Слуга народа" Евгения Брагара по подозрению в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения, привлекли к дисциплинарной ответственности.

Об этом сообщается в Фейсбуке патрульной полиции Украины.

Дисциплинарная ответственность свелась к выговору. Его вынесли не за остановку и проверку водителя, которого стражи порядка заподозрили в управлении в неадекватном состоянии, а потому, что инспекторы не выполнили требований инструкции и не включили нагрудные камеры.

"Патрульные по закону имеют право и обязаны предупреждать и фиксировать нарушения правил дорожного движения, в частности, такое серьезное нарушение, как управление в состоянии опьянения", - напомнили в полиции. И заверили, что и в дальнейшем продолжат фиксировать факты нарушений, несмотря на категории, ранги и статусы нарушителей.