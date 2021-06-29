85-летний Раймонд Паулс даст летом последние концерты и уйдет со сцены

Один из самых известных советских и латышских композиторов Раймонд Паулс заявил о готовности оставить сцену.

Летние юбилейные концерты, посвященные 85-летию пианиста (он отметил его 12 января), вероятно, станут последними в его творческой карьере.

Об этом сообщает сайт латышского журнала Kas Jauns.

Паулс и раньше не раз порывался уйти со сцены, о чем он вспомнил в комментарии изданию.

"Хотя я уже говорил это много лет назад, на этот раз для этого действительно есть причины. У меня были моменты, которые заставляли меня думать, что я все-таки должен прекратить концертировать. Здоровье... Мои ноги работают не так хорошо, как должны бы", - объяснил свое решение маэстро.

На минувших выходных в Латвийском национальном театре состоялся совместный концерт Паулса и оперной певицы Элины Гаранчи по случаю юбилея композитора. Концерт должен был состояться еще в январе, но из-за коронавируса его перенесли.

Паулс продолжил празднование своего юбилея на сцене 27 июля концертом "Четвертая волна", открывающим седьмой Юрмальский фестиваль.

Композитор не стал скрывать, что эти мероприятия - своего рода прощание с публикой.

"Я больше не могу участвовать в таких масштабных программах и организовывать их. Я уже чувствую, что мне становится немного сложно. Я не хочу спекулировать на этом, как многие мои коллеги, которые каждый год прощались со зрителями, но потом все равно возвращались, и это уже смешно", - отметил он на пресс-конференции.

Паулс является автором многих эстрадных хитов, которые исполняли Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, София Ротару, Лайма Вайкуле, Лариса Долина, Эдита Пьеха, Кристина Орбакайте и другие артисты. Он также был одним из основателей всесоюзного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Юрмала" и международного фестиваля "Новая волна".

В 1988-1991 годах он занимал пост председателя госкомитета по культуре ЛССР, в 1991-1993 годах - министра культуры Латвии, а также был депутатом парламента республики.