$70 000 за хлебную должность в "Укразализныце". Дело посредника ушло в суд

В Киеве будет судить организатора преступной схемы, который выступил посредником при передаче крупной взятки первому заместителю начальника одного из департаментов ОАО "Укрзализныця".

Обвинительный акт в суд направила Голосеевская окружная прокуратура (ч.ч. 2, 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч . 4 ст. 368 УК Украины).

Об этом передает в сети пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

История эта тянется еще с 2017 года. Согласно материалам следствия, тогда в ОАО "Укрзализныця" обратился гражданин, который хотел трудоустроиться на вакантную должность начальника одного из управлений регионального филиала "Юго-Западная железная дорога". Узнав об этом, первый заместитель начальника одного из департаментов ОАО "Укрзализныця" приказал своему сообщнику разыскать этого гражданина и предложить ему "специфические" условия трудоустройства.

"В частности, для положительного решения вопроса относительно получения вакантной должности соискателю предлагалось передать первому замначальника департамента 30 тысяч долларов США. Через некоторое время должностное лицо увеличило требования и потребовало еще 40 тысяч долларов США.

Чиновника задержали на "горячем" в помещении столичного ресторана после получения им почти всей суммы взятки в размере 69 100 долларов. Посредник длительное время скрывался от следствия, но вскоре правоохранителям удалось установить его местонахождение", - рассказали в пресс-службе.