 

К ИВЛ подключили Леонида Кравчука он не может дышать самостоятельно (Видео)

События Сегодня, 12:1760
К ИВЛ подключили Леонида Кравчука он не может дышать самостоятельно

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и первый президент независимой Украины Леонид Кравчук, который, как писала "Страна" уже давно находился под наблюдением врачей в медицинском учреждении, не может самостоятельно дышать.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Кравчука Оксану Сибирцеву сообщает телеканал "1+1" в сюжете за 27 июля "Новости Украины и мира", видео обнародовано в Youtube.

Согласно сообщению, Кравчук находится в Киевском городском центре сердца, там его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Также в сюжете говорится, что врачи не комментируют состояния здоровья первого украинского президента, так как его родственники якобы запретили сообщать любую информацию о его самочувствии.

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Теги: news, новости, Украина, Кравчук, ИВЛ, 7dniv, 7dnivinfo  
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