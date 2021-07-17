К ИВЛ подключили Леонида Кравчука он не может дышать самостоятельно

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и первый президент независимой Украины Леонид Кравчук, который, как писала "Страна" уже давно находился под наблюдением врачей в медицинском учреждении, не может самостоятельно дышать.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Кравчука Оксану Сибирцеву сообщает телеканал "1+1" в сюжете за 27 июля "Новости Украины и мира", видео обнародовано в Youtube.

Согласно сообщению, Кравчук находится в Киевском городском центре сердца, там его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Также в сюжете говорится, что врачи не комментируют состояния здоровья первого украинского президента, так как его родственники якобы запретили сообщать любую информацию о его самочувствии.