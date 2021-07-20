Банда в Харькове запугивала полицейских, судей и предпринимателей - рубила топором их автомобили

В Харькове правоохранители задержали преступную группировку, которая "по заказу" запугивала людей, среди которых были не только предприниматели, но и полицейские и судьи.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины на своей странице в Fcebook в среду, 28 июля.

Злоумышленники уничтожали имущество, запугивали и угрожали людям. Харьковские уголовники "заказывали" им "поработать" с правоохранителями. В итоге злоумышленники угрожали судьям и полицейским расправой, в качестве предупреждения они вставляли топор в их машину или сжигали автомобиль.

Тоже самое происходило и с теми предпринимателями, которые отказывались платить отдавать часть прибыли от своего бизнеса в качестве дани преступникам.