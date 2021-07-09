Строительство в регионах усложнил Кабмин

Правительство Украины в среду, 28 июля, одобрило законопроект, который согласовывает градостроительную документацию.

Соответствующее решение Кабмин принял на сегодняшнем заседании.

Нововведений несколько. Во-первых, предлагается внести изменения в земельный кодекс: при получении разрешения на застройку участка компаниям придется обращаться в исполнительный орган местной власти по вопросам градостроения и архитектуры, а, если земля находится за городом — райсоветы. Это изменение вносится так как изменились распорядители земли - недавно на места передали территории, которые ранее контролировали центральные власти. То есть, теперь по пригородной застройке нужно будет договариваться на месте.

Во-вторых, при местных органах власти хотят создать специальные градостроительные и архитектурные советы - совещательные структуры, которые будут работать на общественных началах.

В-третьих, прописано, что руководители градостроительных департаментов местных органов власти должны назначаться на должности исключительно через конкурсы. Победитель будет по совместительству также главным архитектором населенного пункта. При этом отдельно прописано, что управления по градостроению и архитектуре должны быть в каждой ОТГ, тогда как на сегодняшний день их имеет только порядка 200 территориальных общин из более чем тысячи. Таким образом в регионах хотят усилить контроль за выполнением градостроительного законодательства. Что может существенно усложнить жизнь застройщикам.