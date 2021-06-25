Полмиллиарда на достройку Дарницкого моста выделил Кабмин

На заседании в среду, 28 июля, Кабинет министров Украины утвердил порядок использования средств, выделенных на строительство Дарницкого моста в Киеве.

Об этом в Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

На достройку Дарницкого железнодорожно-автомобильного моста выделили 500 миллионов гривен. Глава правительства напомнил, что сейчас путепровод работает только частично - там нет необходимых транспортных развязок. Решить проблему премьер-министр пообещал "в ближайшей перспективе".

При этом тендер на выполнение работ по строительству подходов к мосту уже объявлен. Торги планируют провести уже в середине августа.

Кроме того, порядок использования средств предусматривает, что главным распорядителем средств и исполнителем одобренной Кабинетом министром программы станет Министерство инфраструктуры. Заказчик проекта и поолучателям бюджетных денег выступает "Укрзализныця".