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События Сегодня, 20:1165
Погиб легендарный пилот и три американца. Как и почему рухнул самолет под Коломыей

В среду, 28 июля, в Ивано-Франковской области произошла авиакатастрофа. Легкомоторный самолет упал на жилой дом. В результате погибли четыре человека - трое граждан США и летчик Игорь Табанюк, которого считают супер профессионалом.

В авиации он уже более 40 лет. Телезрители его знают по проекту "Мир наизнанку" с Дмитрием Комаровым, когда они совершили рекордный полет над Украиной.

Собрали все, что известно о катастрофе и погибших.

Подробности авиакатастрофы, причины крушения

В полиции сообщили, что спортивный легкомоторный самолет упал в селе Шепаровцы недалеко от Коломыи на Прикарпатье. Это произошло примерно в 13:35.

Самолет чешского производства "Адвантик ВТ-10", на борту которого было четыре человека, рухнул на жилой дом по улице Шевченко. После падения начался пожар. 

В доме на этот момент никого не было. Все пассажиры самолета и пилот - погибли.

Источник "Страны" в полиции пояснил, что это был обычный смотровой полет легкомоторного самолета. 

После крушения в сети появилось видео последних секунд перед крушением, случайно снятое с берега реки в нескольких километрах от места ЧП. На нем видно, как белый самолет падает, а потом н горизонте идет черный дым.

Было установлено, что в день катастрофы на аэродром в Коломые с утра прибыли туристы-иностранцы, всего около 20 человек, которые оплатили туристические полеты. Перед авиакатастрофой самолет уже осуществил пять успешных вылетов. Шестой оказался роковым.

На месте инцидента работают следователи, эксперты-криминалисты и другие экстренные службы. Устанавливают все обстоятельства аварии.

По результатам первоочередных следственных действий будет принято решение о правовой квалификации события.

"Предварительно две версии падения: нарушение пилотом правил безопасности полетов или неисправность техники", —  рассказали "Стране" в полиции.

Что известно о погибших

Как стало известно, погиб 59-летний военный пилот, летный инструктор Игорь Табанюк, которого считают супер профессионалом и одним из лучших летчиков.

В авиации Игорь Табанюк был более 40 лет. Он рассказывал, что первый полет на Л-39 (чешский учебный самолет - Ред.) был для него таким долгожданным (до этого три года он не мог пойти медкомиссию), что от волнения носом пошла кровь.

Был военным летчиком. Пережил одно крушение в Гималаях, после которого шесть дней провел без воды и еды. Однажды посадил самолет без двигателя.

С 1985 года жил в Коломые. Десять лет назад сал развивать собственный небольшой аэродром. Создал там тренировочную базу для самолетов малой авиации, учил летать, катал туристов. Возглавлял детско-юношескую спортивную ассоциацию малой авиации.

Погиб легендарный пилот и три американца. Как и почему рухнул самолет под Коломыей

Восемь лет в авиакатастрофе погиб его 23-летний сын Денис. Он полетел вместо отца на проверку самолета.

Прокуратура тогда открыла дело по статье "нарушение воздушных полетов, повлекшее смерть". Игорь Табанюк в интервью изданию "Цензор.Нет" рассказывал, что причину крушения так и не установили. Также он говорил, что сын забрал его смерть, ведь лететь должен был он.

"Младший сын погиб в 2013 году. Он полетел вместо меня на проверку самолета. И, как я говорю теперь, сын забрал мою смерть. До сих пор ищут причину этой катастрофы. Я нашел остаток фонаря самолета с креплением, где было видно повреждение от крупной дроби. Допускаю, что это мог быть выстрел, причем не намеренный. Кто-то просто сдуру мог стрельнуть в воздух, попасть в электропроводку и двигатель пошел в отказ", — рассказывал пилот.

Также погибли три гражданина США, личности которых устанавливаются. Известно, что они были хасидами, которые прибыли отдыхать в этот район. Об этом сообщили в Объединенной еврейской общине Украины.

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Теги: news, новости, Украина, крушение, самолет, 7dniv, 7dnivinfo  
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