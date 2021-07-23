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События Сегодня, 20:1460
Первый умерший украинец с "дельта"-штаммом не выезжал за рубеж и заразился на территории страны

Главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал подробности о первом умершем в Украине человеке с COVID-19, спровоцированным "дельта"-штаммом коронавируса.

По словам чиновника, пациент длительное время не выезжал за пределы страны. То есть заражение произошло в Украине.

Слова главного санврача цитирует телеграм-канал "Украина24".

Кузин сообщил, что умерший мужчина работал врачом.

"У него не было опыта путешествий за границу в течение последних нескольких месяцев. Налицо факт инфицирования на территории Украины или при исполнении служебных обязанностей", - констатировал Кузин.

По информации других СМИ, Кузин также заявлял, что у скончавшегося от варианта "дельта" мужчины были сопутствующие заболевания.

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Теги: news, новости, Украина, коронавирус, дельта, 7dniv, 7dnivinfo  
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