В четверг столицу Украины накроет непогода

В столице днем в четверг, ​​29 июля, ожидаются грозы. Власти Киева подготовились к стихии и обещают послать в места возможных подтоплений специальную технику.

О грозах предупреждает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на Украинский гидрометеоцентр.

По данным метеорологов, вероятность гроз особенно высока с 09:00 до 21:00 ч в четверг. В администрации напомнили правила безопасности на этот период: следует закрыть окна и не подходить к ним, а также не браться за металлические входные двери.

Департамент муниципальной безопасности КГГА призвал в случае падения деревьев или крупных веток, при травмировании людей и прочих происшествиях немедленно информировать экстренные службы по телефонам 101 либо 103.

"Во время интенсивных дождей на местах возможных подтоплений будет дежурить дополнительная спецтехника. Для ликвидации последствий непогоды у коммунальной корпорации "Киевавтодор" есть 73 единицы спецтранспорта и спецсредств", - заверили в КГГА. И попросили в случае обнаружения подтоплений на проезжей части или тротуарах звонить в круглосуточную диспетчерскую "Киевавтодора" по телефону 284-74-19.

Киев часто страдает от проливных дождей, а его улицы нередко превращаются в озера. Так, "Страна" в начале мая рассказывала, как затопило столицу после ливня с градом.