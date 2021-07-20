Максимальные выплаты по ОСАГО увеличат: кто и сколько будет получать

Предельную величину выплат по ОСАГО предложено увеличить на 23%, а лимит возмещения по европротоколу – на 60%.

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) предложило Национальному банку (как отраслевому регулятору) увеличить максимальный размер выплат по ОСАГО.

ОСАГО — это обязательное страхование автогражданской ответственности. То есть если по вине владельца полиса ОСАГО случилось ДТП, платить пострадавшим будет не он, а его страховая компания.

Выплаты по ОСАГО предложено сделать такими:

до 160 тыс. грн за вред, причиненный имуществу потерпевшего (сейчас 130 тыс. грн);

до 320 тыс. грн – за вред жизни и здоровью (сейчас 260 тыс. грн).

Как при этом изменится стоимость полиса ОСАГО пока не сообщается.

Также предлагается увеличить лимит выплат по европротоколу до 80 тыс. грн (сейчас – 50 тыс. грн).

Последний раз страховые суммы менялись распоряжением Нацкомфинуслуг (тогдашнего регулятора) в сентябре 2019 года.

По данным МТСБУ, по итогам первого квартала 2021 года на выплаты за вред имуществу, превышающие в 130 тыс. грн, приходится 0,65% общего количества выплат, а сумма таких выплат составляет 4,3% общей.

В МТСБУ считают, что увеличение предела выплат по европротоколу будет способствовать повышению доверия автовладельцев к такому способу оформления ДТП. Сейчас участники ДТП опасаются, что стоимость ремонта их авто может превысить 50 тыс. грн, поэтому вызывают полицию для составления протокола. При этом им еще приходится платить и штраф за нарушение ПДД.

В январе – мае 2021 количество требований, урегулированных по европротоколу, выросло на 34% в годовом измерении. Пострадавшим выплачено 270 млн грн, что составляет треть общей суммы выплат (рост на 45%).

В 1 квартале было заключено 1,9 млн договоров ОСАГО, что на 7,7% больше, чем за аналогичный период 2020 года. За них автовладельцы заплатили 1,5 млрд грн (рост на 13%).

Страховые компании урегулировали 40,1 тыс. требований (рост за год на 10%) пострадавших в ДТП и заплатили 822 млн грн (рост на 21%).

В МТСБУ подчеркивают, что объем выплат по ОСАГО растет быстрее, чем поступления от новых договоров.