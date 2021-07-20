 

Максимальные выплаты по ОСАГО увеличат: кто и сколько будет получать

События Вчера, 22:2760
Максимальные выплаты по ОСАГО увеличат: кто и сколько будет получать

Предельную величину выплат по ОСАГО предложено увеличить на 23%, а лимит возмещения по европротоколу – на 60%.

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) предложило Национальному банку (как отраслевому регулятору) увеличить максимальный размер выплат по ОСАГО.

ОСАГО — это обязательное страхование автогражданской ответственности. То есть если по вине владельца полиса ОСАГО случилось ДТП, платить пострадавшим будет не он, а его страховая компания.

Выплаты по ОСАГО предложено сделать такими:

  • до 160 тыс. грн за вред, причиненный имуществу потерпевшего (сейчас 130 тыс. грн);
  • до 320 тыс. грн – за вред жизни и здоровью (сейчас 260 тыс. грн).

Как при этом изменится стоимость полиса ОСАГО пока не сообщается.

Также предлагается увеличить лимит выплат по европротоколу до 80 тыс. грн (сейчас – 50 тыс. грн).

Последний раз страховые суммы менялись распоряжением Нацкомфинуслуг (тогдашнего регулятора) в сентябре 2019 года.

По данным МТСБУ, по итогам первого квартала 2021 года на выплаты за вред имуществу, превышающие в 130 тыс. грн, приходится 0,65% общего количества выплат, а сумма таких выплат составляет 4,3% общей.

В МТСБУ считают, что увеличение предела выплат по европротоколу будет способствовать повышению доверия автовладельцев к такому способу оформления ДТП. Сейчас участники ДТП опасаются, что стоимость ремонта их авто может превысить 50 тыс. грн, поэтому вызывают полицию для составления протокола. При этом им еще приходится платить и штраф за нарушение ПДД.

В январе – мае 2021 количество требований, урегулированных по европротоколу, выросло на 34% в годовом измерении. Пострадавшим выплачено 270 млн грн, что составляет треть общей суммы выплат (рост на 45%).

В 1 квартале было заключено 1,9 млн договоров ОСАГО, что на 7,7% больше, чем за аналогичный период 2020 года. За них автовладельцы заплатили 1,5 млрд грн (рост на 13%).

Страховые компании урегулировали 40,1 тыс. требований (рост за год на 10%) пострадавших в ДТП и заплатили 822 млн грн (рост на 21%).

В МТСБУ подчеркивают, что объем выплат по ОСАГО растет быстрее, чем поступления от новых договоров.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, ОСАГО, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

Кабмин хочет увеличить минимальную зарплату в Украине до 7700 гривен в следующем году
Кабмин хочет увеличить минимальную зарплату в Украине до 7700 гривен в следующем году
20-июл-2021, 10:21
400-гривневые доплаты для пенсионеров с июля на октябрь перенес Кабмин
400-гривневые доплаты для пенсионеров с июля на октябрь перенес Кабмин
29-июн-2021, 12:22
Пенсию украинцам до конца года повысят в пять этапов
Пенсию украинцам до конца года повысят в пять этапов
23-июн-2021, 11:06
Доллар в диапазоне 28–29 грн: правительство сформировало макропрогноз на три года
Доллар в диапазоне 28–29 грн: правительство сформировало макропрогноз на три года
2-июн-2021, 17:11
351 украинец смог получить доступную ипотеку Зеленского
351 украинец смог получить доступную ипотеку Зеленского
31-мая-2021, 20:54

Последние новости

Вчера, 2021-07-28
22:37
Политика
Начальника Генштаба ВСУ, командующих ООС и Десантно-штурмовых войск уволил Зеленский
22:30
Политика
Следующее заседание СНБО пройдет в Донецкой области
22:27
События
Максимальные выплаты по ОСАГО увеличат: кто и сколько будет получать
20:19
События
Почему украинцев пугают подсолнечным маслом по 100 гривен, хотя в Европе оно дешевеет
20:17
Экономика
Нефть растет в цене на фоне данных о сокращении запасов топлива в США
20:15
События
В четверг столицу Украины накроет непогода
20:14
События
Первый умерший украинец с "дельта"-штаммом не выезжал за рубеж и заразился на территории страны
20:12
События
В Минздраве сообщили о 17 случаях заражения штаммом "Дельта" в Украине
20:11
События
Погиб легендарный пилот и три американца. Как и почему рухнул самолет под Коломыей
16:52
События
Полмиллиарда на достройку Дарницкого моста выделил Кабмин
16:50
События
Запустить бесплатные перевозки через линию разграничения на Донбассе хочет Кабмин
16:08
События
Строительство в регионах усложнил Кабмин
16:03
Политика
Губернатором Черниговской области станет Чаус
12:25
События
Банда в Харькове запугивала полицейских, судей и предпринимателей - рубила топором их автомобили
12:17
События
К ИВЛ подключили Леонида Кравчука он не может дышать самостоятельно
12:15
Спорт
Спортсменку пощечинами на глазах тысяч зрителей отшлепал немецкий тренер по дзюдо в Токио
10:05
События
$70 000 за хлебную должность в "Укразализныце". Дело посредника ушло в суд
10:03
События
Байден назвал главную опасность, исходящую от Путина
10:01
События
85-летний Раймонд Паулс даст летом последние концерты и уйдет со сцены
09:55
События
Носить маски в помещениях из-за штамма дельта призвали в США даже привитых от коронавируса

Новости ТОП-7

Почему в Украине хотят закрыть все шахты, что будет с горняками и какими станут тарифы3387
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 27 июля 20211792
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 28 июля 20211309
Спортсменку пощечинами на глазах тысяч зрителей отшлепал немецкий тренер по дзюдо в Токио1110
Зачем США отправляют на саммит "Крымской платформы" министра-гея1011
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 26 июля 2021546
Запустить бесплатные перевозки через линию разграничения на Донбассе хочет Кабмин483

Досуг

Почему новичкам лучше учиться играть на классической гитаре? Рекомендации от ColorSound
Почему новичкам лучше учиться играть на классической гитаре? Рекомендации от ColorSound
Практически каждый в детстве мечтал купить классическую гитару и делать мини концерты своим друзьям, родителям или просто играть для себя и писать романтические песни. 
Вчера, 23:3739
Как понять какой бетон выбрать? Рекомендации от ПромБудЦентр
Как понять какой бетон выбрать? Рекомендации от ПромБудЦентр
Начало строительства, это трудоемкий процесс, требуется выбор надежной строительной бригады, материалов и поставщиков. Определить какой нужен бетон под фундамент: марка, пластичность, удобоукладываемость, водонепроницаемость, без специальных знаний и навыков работы с бетоном сложно. 
Вчера, 23:3639
Производство полуприцепов НПС 2650
Производство полуприцепов НПС 2650
Компания «Egritech» - предприятие, специализирующееся на изготовлении сельскохозяйственной техники для уборки урожая. Чтобы обеспечить высокое качество и надежность продукции на предприятии полностью отошли от производства на морально и физически устаревших станках.
Вчера, 20:0161
Что такое пудровый маникюр?
Что такое пудровый маникюр?
Женщины, с одной стороны, мечтают о красивом, модном и оригинальном маникюре. Но при этом никто не желает, чтобы в результате его нанесения повредились ногти. Конечно, красота требует жертв, но не до такой же степени!
Вчера, 12:3995
Какой профнастил подходит для забора?
Какой профнастил подходит для забора?
Обустроить забор из профнастила — отличное во всех смыслах решение. Прежде всего стоит отметить весомое преимущество использования металла — его сила и мощь в сочетании с антикоррозионными свойствами нанесенного защитного покрытия служат гарантией долговечности и надежности ограждающей
Вчера, 12:35114
Снизился слух: что делать?
Снизился слух: что делать?
Все, что нужно знать о снижении слуха. Все причины и симптомы. Подбор специалиста в данной области. Методы лечения снижения слуха. Опасность игнорирования заболевания.
Вчера, 12:34108

События

Максимальные выплаты по ОСАГО увеличат: кто и сколько будет получать
Максимальные выплаты по ОСАГО увеличат: кто и сколько будет получать
Предельную величину выплат по ОСАГО предложено увеличить на 23%, а лимит возмещения по европротоколу – на 60%.
Вчера, 22:2761
Почему украинцев пугают подсолнечным маслом по 100 гривен, хотя в Европе оно дешевеет
Почему украинцев пугают подсолнечным маслом по 100 гривен, хотя в Европе оно дешевеет
В Украине продолжает дорожать подсолнечное масло. По данным Госстата, в июне ценники выросли, по сравнению с маем, еще на 3,4%. И это при том, что, казалось бы, дорожать дальше уже некуда.
Вчера, 20:19110
В четверг столицу Украины накроет непогода
В четверг столицу Украины накроет непогода
В столице днем в четверг, ​​29 июля, ожидаются грозы. Власти Киева подготовились к стихии и обещают послать в места возможных подтоплений специальную технику.
Вчера, 20:15145
Первый умерший украинец с "дельта"-штаммом не выезжал за рубеж и заразился на территории страны
Первый умерший украинец с "дельта"-штаммом не выезжал за рубеж и заразился на территории страны
Главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал подробности о первом умершем в Украине человеке с COVID-19, спровоцированным "дельта"-штаммом коронавируса.
Вчера, 20:1497
В Минздраве сообщили о 17 случаях заражения штаммом "Дельта" в Украине
В Минздраве сообщили о 17 случаях заражения штаммом "Дельта" в Украине
В Украине на данный момент известно о 17 случаях коронавируса штамма "Дельта".
Вчера, 20:1295
Погиб легендарный пилот и три американца. Как и почему рухнул самолет под Коломыей
Погиб легендарный пилот и три американца. Как и почему рухнул самолет под Коломыей
В среду, 28 июля, в Ивано-Франковской области произошла авиакатастрофа. Легкомоторный самолет упал на жилой дом.
Вчера, 20:11105
7 Днів